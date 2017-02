PSUC

Antoni Batista: "El PSUC va ser considerat un perill geoestratègic pels guardians del neoliberalisme"

El llibre explica quina va ser la història i transcendència del PSUC en la política catalana. L'autor va explicar al públic assistent que fou tanta la influència del PSUC, que "va ser considerat un perill geoestratègic pels guardians del neoliberalisme"· Antoni Batista va explicar quan comença la seva investigació. L’any 1990, va viatjar als EUA darrere la història del xèrif Wyatt Earp, però s’hi va trobar el complot de la CIA contra el PSUC. Anys després, l’assassinat d’un agent de la CIA a Barcelona li va treure l'entrellat. Tot el que es diu en aquest llibre, va explicar l’autor, és veritat, però una veritat no sempre coneguda. A mig camí de la crònica personal i el periodisme literari, el llibre d’Antoni Batista es llegeix com una novel·la.

La CUP de Palau va presentar la xerrada com una bona ocasió per recordar i conèixer la història recent de Catalunya, en un moment com l’actual, en el qual serà important saber d’on venim per traçar el futur del país. La presentació i el posterior debat va oferir l’oportunitat als assistents de preguntar i reflexionar conjuntament amb l'autor, del significat dels anys de la transició.