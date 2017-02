repressió

Alerta Solidària de costat amb Valtònyc

Dilluns l'Audiència Nacional espanyola va fer pública la condemna a 3 anys i mig de presó pel cantant Valtonyc i des de llavors no ha deixat de rebre mostres de suport. El col·lectiu antirrepressiu de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària, ha emès un comunicat atacant la justícia espanyola pel cas. L'organització crida a la mobilització al carrer i a l'organització en el Grup de Suport que s'ha creat.

Per Alerta Solidària, "la justícia espanyola condemna a les qui lluiten per abolir les discriminacions, en aquest cas, utilitzant la música com a forma de protesta i per lluitar pels drets socials". El col·lectiu diu que "l'estat capitalista espanyol" criminalitza la llibertat d'expressió i ho contraposa amb les sentències a Urdangarín i Diego Torres.

El comunicat explica que Valtonyc presentarà recurs al Tribunal Suprem. "Cap sentència el farà callar", asseguren. El col·lectiu aprofita per denunciar "la greu situació en la que ens trobam quan la justícia espanyola criminalitza als músics per les seves lletres mentre absol polítics i borbons".