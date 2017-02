Llengua

Albert Jané rebrà el I Premi Especial del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig per la construcció d’un imaginari col·lectiu infantil en català

El jurat dels Premis Martí Gasull i Roig ha acordat atorgar el primer Premi Especial a l’escriptor, gramàtic i traductor Albert Jané i Riera. El jurat ha valorat, com a mèrits per donar-li aquest guardó, la seva llarga trajectòria de fidelitat a la llengua catalana, el seu paper en la construcció d’un imaginari col·lectiu infantil en llengua catalana a través de la revista Cavall Fort, que va dirigir, la important contribució en l’àmbit de la traducció de literatura infantil i juvenil, exemplificada en la traducció d’Els Barrufets que va fer i, d’una manera genèrica, la seva contribució acadèmica com a gramàtic al Termcat i a l’IEC, del qual forma part.

Albert Jané (Barcelona, 1930) ha centrat la seva vida en l'estudi i l'ensenyament de la llengua catalana, fet que l’ha convertit en un referent. També ha fet classes de català per a adults i ha publicat diversos volums de qüestions lingüístiques com també de rondalles i contes populars. Va ser redactor (1963-1979) i director (1979-1997) de la revista Cavall Fort. La seva trajectòria ha estat reconeguda, entre d'altres, amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1990), el Premi Nacional de Periodisme Escrit (1997) i el Premi Pompeu Fabra a la projecció de la llengua catalana (2010). Albert Jané va ser finalista del II Premi Martí Gasull i Roig.

D’altra banda, la fase de votació popular del IV Premi Martí Gasull i Roig, que va acabar la setmana passada, ha rebut un total de 8.219 vots i ha aconseguit així la participació més alta de les quatre edicions dels premis. La Bressola, la Comunitat Sikh de Catalunya i Softcatalà són els tres finalistes d'aquest guardó que reconeix l'exemplaritat en la defensa de la llengua catalana i que han pogut votar els participants. Aquestes tres entitats van sorgir de la llista de més de 350 propostes presentades. El proper dilluns, dia 27 de febrer, a les set de la tarda, es donarà a conèixer el nom del guanyador en una gala presentada per l'actriu Elisabet Casanovas al Teatre Poliorama de Barcelona. Serà un espectacle poètic i musical que inclourà sorpreses i actuacions, com la presentació del projecte Càntut de Carles Belda i Carles Sanjosé.