igualtat

Ajuntaments dels Països Catalans contra l’autobús transfòbic d'HazteOír

L'anunci del lobby ultracatòlic 'HazteOir' de circular amb un autobús contra els drets dels menors transexuals ha posat en alerta les principals institucions dels Països Catalans. Els ajuntaments de València, Barcelona, Hospitalet i Sant Cugat, per on la plataforma ha anunciat que circularà, estan determinats a impedir el discurs de l'odi.

L'Ajuntament de València, on està previst l'autobús arribarà demà, ha explicat que no en pot prohinir la circulació, però que la Policia Local vigilarà que no s'aturi en cap moment. A més, des del balcó del consistori s'hisarà una bandera del col·lectiu Lambda en suport de les persones trans.

La regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, ha dit que Barcelona, a més de poder acollir-se a la llei de publicitat dinàmica, podia aplicar l’ordenança de civisme. Incomplir la normativa implica una multa que pot arribar a tres mil euros, amb l’agreujant que es considera un atemptat contra els drets dels menors.

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat diu que tampoc no permetrà que l’autobús ultra s’aturi a la segona ciutat catalana, però manté que no pot impedir que circuli pels carrers del municipi. La batllessa de l’Hospitalet, Núria Marín, ha dit: "La discriminació per identitat de gènere és un problema molt greu, sobretot entre menors d’edat". El consistori aifrma que impedirà l'ús de megafonia per difondre missatges discriminatoris.

Al Vallès tampoc no volen l'autobús. L'Ajuntament de Sant Cugat diu que HazteOir no té permís per aturar-se a Sant Cugat i que el consistori es reserva el dret de denunciar els missatges. Cristina Paraina, primera tinent d'alcalde, els califica d'intolerants i afirma que no es poden permetre.

A banda, la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya ha enviat el cas a la fiscalia de delictes d’odi i ha obert un expedient al lobby ultracatòlic. Paral·lelament, múltiples organitzacions civils han començat a preparar una ofensiva per boicotejar l'autobús.