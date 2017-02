9 de març: vaga estatal contra la LOMCE

El proper 9 de març hi ha convocada a tot l’Estat una vaga a l’ensenyament, amb un ampli suport de les forces sindicals estatals. El moment triat és bo perquè a Madrid hi ha un govern en minoria, que necessita suports i a qui li serà difícil de mantenir una llei que ha estat àmpliament contestada per tots els sectors de la comunitat educativa. Des de la realitat catalana, que els darrers mesos ha estat encara més accentuada, USTEC·STEs ens adherim a la vaga estatal i animem a fer-la, atès que pensem que aquesta vaga pot suposar el cop de gràcia a una LOMCE que ja està molt tocada.

Quan aquesta vaga es va començar a preparar al setembre a la resta de l’Estat, nosaltres portàvem una dinàmica pròpia orientada al 9 de febrer. Grà- cies a la vaga convocada per a aquest dia, que va forçar l’acord del 31 de gener, per primer cop en molts anys, al setembre estarem millor que la ma- joria de comunitats autònomes en qüestions tan rellevants com l’horari lectiu. És evident, i així ens ho han transmès, que a la resta de l’Estat han vist els fruits de la lluita a Catalunya i s’han ani- mat a convocar la vaga i a introduir-hi, a més de l’oposició a LOMCE, reivindicacions laborals en la plataforma reivindicativa.

Sabem que a Catalunya costa més mobilitzar contra la LOMCE que a la resta de l’Estat. La LEC pesa com una llosa en el nostre dia a dia i fa de ma- nera quotidiana la nostra feina molt més feixuga que no pas la LOMCE. De fet, la LOMCE està ins- pirada en molts aspectes per la LEC i en la onada de polítiques educatives neoliberals, impulsades des des dels 90 per diferents governs dels països de l’OCDE.

Estem parlant de privatitzacions, amb una apos- ta clara per l’escola concertada. Recordem que després de tots aquests anys de retallades la concer- tada ha vist créixer els recursos que s’hi destinen, mentre que per a la pública han minvat clarament. També la manera de gestionar els centres públics s’ha anat transformant per assimilar-la a la gestió de les empreses privades, jeràrquica i piramidal, amb formes de selecció de personal que deixen enrere els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i transparència, com ara la selecció del personal no- menat a dit que tantes vegades USTEC·STEs ha de- nunciat. En tot això, la LOMCE segueix les passes de la LEC.

A més, Govern del PP afirma que vol arribar a un pacte estatal per a l’educació. Aquí a Catalunya hem de fer valer la nostra experiència amb el Pacte Nacional d’Educació, embrió de la LEC, d’on va sor- gir el servei d’educació de Catalunya que equipa- rava per primer cop les escoles concertades (i, per tant, les consolidava) a les públiques, mentre que abans n’eren subsidiàries. Aleshores USTEC·STEs es va quedar gairebé en solitari en la seva posició de rebuig, i ens agrada que, ara i com a mínim a nivell estatal, aquesta oposició sigui majoritària. La segregació escolar que comporta la LOMCE no difereix gaire de la de la LEC. Fins que no es re- solgui el problema de la segregació escolar amb la supressió dels concerts, el sistema educatiu, en el seu conjunt, no reeixirà com volem.

A Catalunya, a més a més, la LOMCE ha aprofun- dit en alguns aspectes de la LEC i el Departament els ha aplicat de bon grat: Decret de Direccions modificat, religió avaluable, proves diagnòstiques a 3r i 6è de primària, introducció de l’FP bàsica a deu centres de Catalunya... De fet, pel que fa a les avaluacions externes estandarditzades, Catalunya n’ha estat capdavantera i USTEC·STEs s’hi va opo- sar des del primer moment.

Tanmateix, pensem que aquesta vaga estatal me- reix el nostre suport i ens creiem en l’obligació de fer costat als companys i companyes de la resta de l’Estat per tombar una llei que iguala o aprofun- deix els aspectes més reaccionaris de la LEC. És im- portant que el govern de Mariano Rajoy entengui que l’oposició de la comunitat educativa, i en par- ticular del professorat, és gairebé absoluta.

Us animem també a participar a les manifesta- cions que convocarem el dia 9 de març amb la resta de la comunitat educativa: sindicats, estudiants i famílies.