800 els civils pro-kurds i d'esquerra detinguts a Turquia les últimes 48 hora

Segons Reuters i que recull Kudiscat la policia turca ha detingut a més de 800 persones per presumptes vincles amb militants kurds en en les darreres 48 hores. Una mesura de repressió que el partit parlamentari Halkların Demokratik Partisi (HDP, Partit Democràtic del Poble) va dir que estava destinada a deixar-la fos del referèndum.



Els turcs votaran el 16 d'abril el reemplaçament del sistema parlamentari per un de fortament presidencialista com proposa el president Tayyip Erdogan. El referèndum es durà a terme sota un estat d'emergència imposat després d'un intent de cop al juliol passat. Desenes de milers de persones han estat arrestades des de llavors, entre elles 5.000 membres del HDP.