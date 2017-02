Maresme

7a calçotada per la independència a Arenys

Dissabte vinent les organitzacions de l'esquerra independentista Joves per la Terra i la CUP d'Arenys de Mar faran la setena Calçotada per la Independència. L'activitat es farà a la plaça de l'Esglèsia de la vila maresmenca.

Els organitzadors han preparar activitats que començaran a les 11 del matí com jocs per la mainada i el 2n campionat de llançament de DNI. A les 12 hi ha previst un vermut amb la Cervesa Synera, un parlament i, després de dinar, un concert.

El menú inclou calçots, fesols, botifarra al vi, pa amb tomàquet, vi o aigua, galetes i ratafia.