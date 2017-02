UCE de Prada de Conflent

6 membres del patronat de la UCE denuncien el president davant el Patronat Català de Fundacions

Sis membres del patronat de la Universitat Catalana d’Estiu han denunciat el president, el secretari i el gerent del patronat davant el Patronat Català de Fundacions, per considerar que han estat apartats de forma irregular dels càrrecs que ostentaven, segons ha informat Vilaweb.

Són tres denúncies diferents, una feta per l’antic vicepresident segon de la Fundació, Josep Guia, una segona feta per l’ex rector Salvador Alegret i una tercera, col·lectiva, que la signen Josep Maria López Llaví, Eugeni Giral, Joan Ané i Joan Alegret, tots ells membres del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu fins aquest any. Un setè membre del Patronat, apartat també en la mateixa reunió, Joan Mir, ha confirmat a VilaWeb que no ha posat cap denúncia però que ha comunicat als interessats la seva voluntat de declarar, si fos el cas, que ‘he estat testimoni de falsificacions en les actes de la UCE’

Els sis membres del patronat consideren que la renovació de càrrecs que es va fer el 29 de desembre de 2016 és irregular i podria ser constitutiva de delicte per part del presodent Joandomènec Ros. Tots sis i Joan Mir havien de renovar el seu càrrec al maig o al desembre, segons els casos, de 2016. Situació que compartien amb altres dos membres del patronat (el secretari Joan Becat i el gerent Joan Maluquer) que també ho havien de fer.

La denúncia és pel fet que la reunió on s’havia de decidir la renovació del patronat es va convocar sense avisar de la mateixa als set membres del patronat que han estat cessats, convocant en canvi als altres tres que sí que han renovat el càrrec.

Com a mínim un dels escrits presentats, al qual ha tingut accés VilaWeb, afirma que aquesta és una actuació que vol afavorir presumptes pràctiques irregulars que estarien tenint lloc a la Universitat Catalana d’Estiu. Els denunciants demanen al Patronat Català de Fundacions que anul·li l’acta corresponent a la reunió del dia 29 de desembre de 2016 i que investigui un presumpte delicte de falsedat documental i els conflictes d’interessos.