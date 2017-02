Repressió

6 encausats Anti-MAT s’enfronten a condemnes que oscil·len entre dos i set anys de presó

La fiscalia els acusa d’alteració de l’ordre públic i resistència a l’autoritat, però les acusacions de Red Eléctrica de España i de la Generalitat han afegit el delicte de coaccions, cosa que augmenta considerablement les penes. Davant d'aquesta ofensiva judicial s'ha anunciat una campanya, Judici de molta alta tensió, en la qual reivindiquen la desobediència i l'acció directa com a “eina legítima contra el capitalisme”.

Sis activistes de l' Assemblea No a la MAT de Girona s'enfronten a penes d'entre dos i set anys de presó i a una multa de 28.836 euros de responsabilitat civil en un judici per atemptat a l'autoritat, desordres públics, coaccions i faltes de lesions.

El 8 de gener de 2014 s’hi va realitzar una acció per paralitzar les obres de construcció de la T66 és la torre número 66 de la línia de Molt Alta Tensió del tram Bescanó-Santa Llogaia, a la zona de Fellines, situada a 17m d’un habitatge. Aquest nucli ha estat un punt fort de resistència a la línia, des de l’aprovació del projecte fins la seva execució s’han fet nombroses accions de rebuig. Amb la intenció de deslegitimar aquesta lluita i per atemorir tant opositores com veïnes, es va intensificar molt la presència policial. Aquell dia a l’hora d’iniciar les feines de construcció dels fonaments, els obrers es varen trobar una caravana al seu emplaçament. Seguidament se’ls va informar que hi havia una persona enterrada per la qual cosa no podrien treballar-hi.

Enmig d'un fort dispositiu policial, durant les dotze hores que va durar el desallotjament de l'activista van produir-se diverses càrregues contra les persones que donaven suport a l'acció.

No a la MAT, recorda que l'oposició a aquesta infraestructura va començar fa més de quinze anys amb l'aprovació inicial del projecte, que va provocar una forta oposició popular. Assenyala que les reivindicacions sempre han estat d'oposició a la MAT però sobretot al model energètic “centralitzat i fòssil” que representa perquè “és insostenible i antidemocràtic”.

