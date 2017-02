Turisme Massiu

"Sense Límits No Hi Ha Futur" lliura 50 propostes per unes Illes més verdes al Consell Insular

El mes de setembre de 2016 un grup de ciutadans d'arreu de les Illes, va llançar el manifest #SenseLímitsNoHiHaFutur. El manifest té l'objectiu d'aconseguir unes illes més verdes, menys massificades i més justes socialment. El text fa esment de la situació urbanística passat i present i ofereix algunes dades per reflexionar: Els darrers 60 anys s'ha urbanitzat més d'1 hectàrea al dia de territori, un ritme que continua implacable "empès per una economia de demanda infinita que no contempla límits...".

A les Illes i l'increment de places residencials i turístiques ha seguit augmentant i ja supera els 2 milions. Els plans urbanístics vigents però, permeten un creixement de fins a 3,7 milions de places. És urgent retallar aquestes xifres abans d'entrar dins una situació crítica. Manca d'aigua, generació espectacular de residus, excés de consum d'energia, emissions contaminants i de CO2, saturació... quin d'aquests problemes pot arreglar-se o millorar si el creixement urbanístic segueix disparat?

Tot i que hi ha la creença que les places turístiques a les Illes es van "congelar" al voltant de les 400.000, la realitat és que ja hi ha més de 600.000 places turístiques per mor del boom del lloguer turístic, una xifra "tabú" per les institucions.

Audiència amb la Presidenta Armengol

Després de que més de més de 5.000 persones i 135 entitats d'arreu de les illes s'adherissen al manifest que demana mesures per frenar la massificació de les Illes, el col·lectiu impulsor va sol·lictar una reunió amb la Presidenta per fer-li arribar el manifest i les propostes bàsiques de mínims que entenem que cal impulsar de manera urgent per revertir l'actual situació. Avui, més de 100 dies després de la sol·licitud, membres d'alguns dels col·lectius firmants es reuneixen amb la Presidenta.

Algunes de les 50 propostes lliurades a la Presidenta Armengol van en aquesta línia:

1. Revisió de les Directrius d'Ordenació del Territori (DOT) per garantir la preservació paisatgística i preservar els sòls agraris i forestals.

2. Revisió dels Plans Territorials, desclassificar sols urbans i urbanitzables, i recuperar les propostes de corredors verds.

3. Moratòria de places turístiques, aplicant la mesura de 2 places de baixa per cada nova plaça turística.

4. Nou catàleg d'Espais Naturals. Declarar ANEI paisatges valuosos exclosos de la LEN que ara sols són Sòl Rústic Comú.

5. Paralització de l'execució de les obres previstes a l'actual Pla de Carreteres i redacció d'un pla integral de mobilitat de cada Illa.



Per altra banda, se li lliurarà una còpia del manifest que reclama i proposa al Govern i als Consells mesures de veritat i un canvi de ritme en les polítiques que afecten el territori, perquè en gairebé 2 anys de legislatura no s'ha pres cap mesura urbanística concreta i definitiva en defensa del territori.

Els impulsors d'aquest manifest, estab convençuts que hi ha una majoria social amplíssima que dóna suport a mesures per frenar la massificació i el model urbanístic depredador. Més enllà d'espais naturals concrets, ara és el conjunt de les illes el que està en perill, i la societat n'és més conscient que mai.