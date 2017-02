territori

'No ens Vendreu la Moto' vol la suspensió del PDU del Circuit per la parcialitat dels estudis

La Plataforma 'No ens Vendreu la Moto ha presentat aquest dimarts a Granollers dues peticions al Síndic de Greuges pel que es considera una gran indefensió de la ciutadania davant d'una macro-operació urbanística de la Generalitat, empesa pels interessos i pressions de determinats lobbys.

Una de les peticions elevades al Síndic ha estat sobre la imparcialitat dels estudis d'impacte de mobilitat i acústic que conté el Pla Director Urbanístic. Aquests estudis estan realitzats per un dels màxims beneficiaris de tota l'operació urbanística: el Grup RACC. Per tant, la plataforma considera que no se'n pot garantir la imparcialitat pels interessos especulatius que pot tenir sobre els terrenys. El holding empresarial va ser l'encarregat de l'estudi de mobilitat i va subcontractar l'empresa Doymo, fent-se càrrec de la factura corresponent de gairebé 28.000 euros. Circuits de Catalunya SL -on el RACC en forma part- va encarregar-se de l'estudi d'impacte acústic, per un valor de més de 5.4000 euros, i pel qual també va subcontractar l'empresa Ingeniería del Control del Ruido.

Bona part dels terrenys afectats pel Pla Director Urbanístic de l'entorn del Circuit són propietat del RACC i de Circuits de Catalunya SL -participada pel RACC, motiu pel que 'No ens vendreu la moto' creu que els estudis no poden ser imparcials. Estan fets per una part interessada i no per un organisme independent.

L'altra petició al Síndic té a veure amb la transparència i participació, que consideren nul·la. L'elaboració i redacció del PDU s'ha fet des del més estricte mutisme per part de les administracions implicades fins a la seva aprovació definitiva. Emparant-se en les lleis òmnibus, l'única capacitat de «participació» a la pràctica ha estat la fase d'al·legacions i la del contenciós administratiu. La única presentació pública del projecte va ser en una roda de premsa a Granollers dos dies abans que finalitzés el període d'al·legacions i on només es va convidar propietaris dels terrenys afectats i sense difusió pública.

Per a la plataforma resulta «xocant» el poc temps que va passar entre l'inici del procediment del PDU i l'aprovació dels POUM de Granollers, Parets i Montmeló. Allà sí van comptar amb els respectius processos participatius, però el planejament que proposaven per a la zona difereix enormement del que finalment ha recollit el PDU.

A més, la plataforma justifica la petició amb que administrativament el PDU està «viciat de caducitat» ja que al 2012 es va reprendre un procediment PDU del 2008 que s'hauria d'haver acordat d'ofici la seva caducitat i començar el procés de nou. El primer pla es basava en la legislació i procediments participatius de la llei urbanística de 2005 i l'actual en la de 2010. Això fa que amb la seva aprovació al 2016 haguessien transcorregut 8 anys i, per tant, s'hagués hagut de tramitar la seva caducitat per part del Departament de Territori si es tractava de dos documents diferents; o un expedient administratiu de perquè va restar aturat tant de temps si es tracta del mateix document.