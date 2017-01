Vídeo de l'interrogatori a Joan Coma: "Los huevos no se rompen solos. ¿Implica o no el uso de la violencia?"

Els diaris digitals la Directa i Setembre han fet pública la gravació de l'interrogatori al regidor vigarà Joan Coma, que va ser portat a declarar el 28 de desembre després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra. Coma està acusat d'un delicte de sedició per haver pronunciat la frase 'per fer la truita s'han de trencar els ous' quan defensava una moció en un plenari de l’Ajuntament de Vic en suport a la declaració del 9-N del parlament.

Justament, les preguntes del fiscal Vicente González Mota a Coma van girar al voltant del significat de la frase, que va intentar relacionar-la amb la violència. "Els ous no es trenquen sols, implica l’ús de la violència o no?", demana. A causa de la insistència, Coma va ironitzar dient que ja li agradava que es posés tanta insistència en "una expressió tan vigatana" però que ell mai no farà apologia de la violència i que l’expressió, "que tothom coneix a Catalunya", és només una metàfora.

Una metàfora, però, que el fiscal no entenia. "La truita és el marc constitucional espanyol?", va preguntar-li González Mota. És llavors quan Coma va fer una intervenció més política: "Volem exercir el dret a l’autodeterminació i entenem que 'trencar els ous' és, si ens és impedit, fer tant com sigui possible de manera democràtica i pacífica per poder-lo exercir".