Ensenyament

Vaga d'ensenyants el 9 de febrer convocada per USTEC, CCOO i UGT

Els sindicats de l’ensenyament públic amb representació a la Mesa sectorial (USTEC, CCOO i UGT) han convocat una vaga per al dia 9 de febrer amb un conjunt de reivindicacions acumulades pel professorat i contra "l’immobilisme" respecte a aquestes demandes per part del Departament d'Ensenyament i del govern de la Generalitat.

Per això els sindicats d'ensenyament han convocat la jornada de vaga el proper 9 de febrer a tot Catalunya precedida per un calendari de mobilitzacions, i exposen les següents demandes:

-El retorn a l’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.

-Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre.

-Reducció de 2 hores lectives als majors de 55 i cobrament del juliol del personal substitut.

-Retirada l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la definició de perfils de llocs de treball específics.

-Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i reducció de ràtios.

-Oferta pública suficient que garanteixi l’estabilitat del personal interí per reduir l’actual inacceptable taxa d’interinitat.

Per altra banda, el sindicat CGT Ensenyament ha convocat una vaga i mobilització de professors de l’ensenyament públic no universitari de Catalunya per al 18 de gener, coincidint amb la setmana de debat d’esmenes parcials als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017. Es preveu que es tracti d'una mobilització, ja que aquest sindicat compta amb poca implantació en el sector docent.

Escolarització obligatòria i "professionalitzadora" fins als 18 anys?

Per altra banda, destaquem una notícia que ha tingut poc ressò pel fet que va aparèixer en plenes dates nadalenques: la consellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz va fer unes declaracions en què es mostrava a favor d'allargar l'escolarització obligatòria fins als 18 anys. En aquest sentit, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Ruiz va afirmar que, per a ella, tindria més sentit allargar la Primària fins als 14 anys i que la Secundària anés fins als 18, amb una oferta "daptada als interessos dels alumnes."

La notícia del 324 reproduïa paraules textuals de Ruíz: