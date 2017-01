memoria històrica

Una jutge ordena tornar a col·locar les plaques franquistes retirades a Alacant

El jutjat contenciós número 4 d’Alacant ha paralitzat el canvi de plaques de carrers amb denominacions franquistes a la ciutat accedint a la mesura cautelar proposada pel grup municipal del PP a l'Ajuntament contra la decisió de la junta del govern local. La jutge ha ordenat paralitzar el canvi de retolació i ha instat al restabliment de les plaques anteriors. També ha dictat la suspensió dels tràmits administratius pel canvi de denominació.

La magistrada ha atès el recurs presentat pel grup municipal del PP el canvi en el nom dels carrers. A més, indica que l’Ajuntament d’Alacant va procedir a substituir les plaques tot i tenir coneixement del recurs interposat i de l’obertura de la corresponent peça de mesures cautelars. En la seva decisió assenyala que el consistori va actuar de manera “precipitada i immotivada, atès que no concorrien raons d’urgència”.

En el seu escrit, la jutge cita com a jurisprudència una interlocutòria del Tribunal Suprem del març del 2016 on conclou que l’administració no pot executar un acte administratiu recorregut per l’interessat i pel que s’han adoptat mesures cautelars.

L’Ajuntament d’Alacant havia canviat els noms dels carrers relacionats amb el franquisme i la Guerra Civil en aplicació de la Llei de Memòria Històrica. El primer canvi va ser el de l’avinguda Adolfo Muñoz Alonso, que es va passar a dir de les '27 Constituents'. El portaveu del grup municipal popular, Luís Barcala, va presentar el recurs perquè els noms alternatius proposats incloïen figures “comunistes i d’esquerres”.