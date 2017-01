Refugiats

Un centenar de persones es concentren a Lleida per reivindicar la fi de la mort de persones a les fronteres

Ahir al vespre, cap a les 19h va tenir lloc una concentració davant de la Subdelegació del Govern de Lleida en la qual es van reunir un centenar de persones convocades per la Plataforma No en el nostre nom. L'objectiu era el de reivindicar la fi de la mort de persones a les fronteres, tant terrestres com marítimes, i visibilitzar la dura situació d'emergència que s'està vivint en l'actualitat en molts dels camps de refugiats/des situats a Grècia i Europa de l'Est, agreujada per l'onada de fred actual.

A continuació el text del manifest llegit en la concentració:

Com deia Jean-Paul Sartre “Quan els rics fan la guerra són els pobres els que moren” i avui moren sota les bombes i per les bales a 85 països del món, armament fabricat i venut per aquests governs miserables que nosaltres permetem que ocupin el nostre poder.

Les persones que fugen moren ofegades a la mediterrània, però la barbàrie ha fet un pas més i ara moren de fred dins de les fronteres europees, quan creien que tenien la salvació més a prop; mort patrocinada per la política migratòria genocida de la Unió Europea. Els deixem morir a casa seva on hi fem extraccions de recursos naturals i hi sembrem la por, la fam i l’horror. Permetem que morin en barcasses maldestres a l’estret de Gibraltar o per l’impacte de pilotes de goma que els expliquen quina és la ratlla entre el Nord i el Sud, entre la vida i la mort. I ara els deixem morir de fred sota unes lones o cartrons a la intempèrie de l’onada de fred transsiberià dins de les nostres pròpies fronteres!

La mateixa ONU confirma que hi ha persones demandants de refugi morint de fred a Europa (Sèrbia, Grècia, Bòsnia...). No és una sorpresa, l’onada de fred ha estat prevista per tots els serveis meteorològics del món, tothom sabia que baixarien les temperatures i que posarien en risc la vida de milers de persones. Els països dels Balcans fan de guardians de la vella i degradada Unió Europea, si moren a Bòsnia no són els nostres morts? L’Europa que no passa fred, la que es calenta amb el gas i el petroli dels països que sagnen per la guerra, l’Europa que xucla els recursos naturals de la terra bombardejada i destruïda; fa oïdes sordes al drama humà dels que fugen de l’horror. L’Europa que facilita unes tendes no habilitades pel fred o que deixa dormir a la intempèrie infants, gent gran i persones malaltes. La resposta dels nostres governs és ampliar el finançament a FRONTEX, més control de fronteres, més prohibicions, més vexacions, més humiliacions cap a la gent que busca sobreviure.

La política europea immigratòria del genocidi del segle XXI és vol lliure i és esclava de la seva misèria. Deixar morir és matar! Com és matar sustentar la nostra economia en la indústria armamentística, que ara passeja de la mà amb el rei d’Espanya de visita a l’Aràbia Saudí. El cap de l’estat espanyol es congratula de visitar amb empresaris la dictadura salafista saudí, la dictadura que envaeix el Iemen, que finança econòmicament i dóna suport humà i material a l’Estat Islàmic que arrasa la vida dels que truquen a les portes d’Europa.

Per tot això, i perquè ens hi va la vida, demanem explicacions a la subdelegació del govern a Lleida, demanem que s’aturi immediatament, que es trenquin relacions amb l’Aràbia Saudí i amb Israel.

Que s’anul·li l’actual política de fronteres! Obrim fronteres! Obrim-les ja, perquè per sobre de tot ha de prevaldre la vida humana, perquè ens hi va el futur!

PLATAFORMA NO EN EL NOSTRE NOM

Lleida, 16 de gener de 2017