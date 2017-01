Residus

Un "acord" per enviar residus domèstics de la CAC a Andorra

Fa un any els grups ecologistes s?oposaven a l?exportació de residus a Andorra per a ser incinerats

S'ha anunciat que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) firma avui el conveni amb el Govern d’Andorra perquè Catalunya pugui traslladar residus al Centre de Tractament de Residus d’Andorra, situat a la Comella. Aquesta planta compta amb un forn incinerador.

El digital Lleida.com ha informat avui que la firma de l’acord, que anirà a càrrec del director de l’ARC, Josep Maria Tost, i el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat andorrà, Marc Rossell "és la materialització del conveni bilateral firmat amb Espanya el setembre del 2015 sobre el trasllat i la gestió de residus, que no comptava encara amb la firma de l’administració catalana."

Fa poc més d'un any els grups Ecologistes de Catalunya i el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC) van emetre un comunicat on mostraven el seu rebuig a l’acord entre el govern català i l’andorrà pel qual els residus de Catalunya s’incinerarien a Andorra. En aquell moment els grups ecologistes van exposar que l’anunci de l’inici de converses entre el govern andorrà i el català per a enviar residus de Catalunya a incinerar a Andorra és equivocada i no s’adiu amb l’objectiu de la Unió Europea d’assolir un 60% de recollida selectiva l’any 2020.

Precisament l'any passat es va produir un canvi en la normativa europea en matèria de residus, que ha reobert la porta al fet que Andorra pugui importar deixalles provinents de l'Estat espanyol.

Tràfic de residus al territori català, il·legals?

Ara bé, la realitat és fins ara s'han donat casos de trasllats de residus de manera inversa, com en el cas de les plantes de Hostalets de Pieorola, Constantí i Mollet del Vallès; en aquest darrer cas es realitzava el "triatge" o "tractament" dels residus municipals procedents del Principat d'Andorra que posteriorment es transporten a l'abocador de les Valls de Santa Maria de Palautordera, gestionat per l'empresa Cespa.

Tal i com vam informar el 2010 arran de l'incendi en una planta de tractament de residus a Mollet, ja el 2006 el govern andorrà va anunciar el tancament del forn d'incineració de residus de la Comella, després de conèixer els resultats d'un informe sobre les dioxines a Andorra, que alertava de l'alta toxicitat d'aquest forn. Mentre van durar les reformes a la planta d'incineració andorrana es van exportar fins 150 tones de residus que es produeïen diàriament a plantes com les de Mollet.