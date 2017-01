Joan Fuster

Tot a punt per a la inauguració a Sueca del Museu Joan Fuster

L'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit: “l'obertura del Museu retornarà este espai a allò que va ser mentre vivia Fuster”

Les autoritats municipals i els representants del Museu Joan Fuster han comparegut este matí en roda de premsa per avançar tots els detalls de l'obertura del Museu Joan Fuster que s'inaugurarà el pròxim 25 de gener del mateix any en què es complirà el 25 aniversari de la mort de l'escriptor de Sueca.



“El número 10 del carrer Sant Josep sempre ha estat un lloc obert i d'acollida. Des de l'Ajuntament de Sueca ens complau molt poder anunciar l'obertura d'esta casa com a Museu, perquè això significa retornar este espai a allò que va ser en vida de Fuster” amb estes paraules ha iniciat la seua intervenció l'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, qui ha estat acompanyada en la compareixença pel regidor de Cultura, Vicent Baldoví i pel coordinador de l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània de l'Espai Joan Fuster, Salvador Ortells Miralles.



Tamarit ha continuat “a partir d'ara la gent d'arreu podrà tornar a Sueca per aprofundir en l'obra, la figura i el pensament de Fuster i per seguir descobrint-lo, perquè estem convençuts que este Espai, amb tot el que abasta, serà una font de troballes, de cultura, de debat, de tertúlia... per continuar-lo”.



L'actual govern municipal ha redoblat i intensificat els esforços per tal que el Museu puga esdevindre una realitat, no obstant, el regidor de Cultura, Vicent Baldoví, ha volgut fer un reconeixement al treball i l'esforç de les corporacions anteriors i als anteriors alcaldes. També Tamarit s'ha sumat a estes paraules i ha volgut fer una menció molt especial a l'anterior regidor de Cultura, Josep Navarro, qui va encetar el projecte museístic i a qui l'alcaldessa ha volgut dedicar la pròxima obertura del Museu.



La màxima representant del consistori també ha insistit que el resultat que s'inaugurarà el pròxim dimecres 25 de gener és fruit de l'esforç continuat de moltes persones, que han estat implicades en este projecte, “fent treball de formigueta” ha assenyalat, perquè hui Sueca puga celebrar esta notícia.



Per la seua banda, Salvador Ortells, en representació del Museu Joan Fuster, ha insistit en diferenciar les tres àrees que constitueixen l'Espai Joan Fuster, el Centre de Documentació, el Museu i l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània, que coordina ell mateix. “Una de les nostres finalitats és combatre els prejudicis que es tenen sobre la seua figura i l'única manera de fer-ho eficaçment és des de la didàctica” ha apuntat. Ortells ha avançat que només en este primer curs passaran més de 600 alumnes de Sueca i ha afirmat també que no es tractarà d'un museu passiu, sinó d'un museu que necessita de la complicitat dels visitants.



Les autoritats municipals han assegurat que el major esforç per treure endavant este projecte ha estat municipal, no obstant, l'alcaldessa ha reconegut la implicació en determinats moments o fases de diferents institucions valencianes i catalanes. Amb tot però, els representants del consistori han fet una crida a les institucions públiques a implicar-se en una major mesura en este projecte que comença ara en ferm. “Amb tot allò que ha significat Fuster, seria una miqueta egoista tenir-lo en exclusiva i des d'ací aprofitem per fer una crida a la resta d'institucions perquè hi col·laboren” ha finalitzat Tamarit.