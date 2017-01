Cultura Popular

Tot a punt a la Vila de Gràcia per acollir els Foguerons de Sa Poble en la 25à edició

Tot i que la festa gran serà dissabte, aquest dijous ja s'escalfan els motorts ambla inauguració de l’exposició 'Sant Antoni, la festa major de l’hivern al Centre Artesà Tradicionàrius. També hi intervencrà el cantautor Pere Tàpias que serà l'encarregat de presentar l'acte que lliga música i gastronomia amb un tastet de productes mallorquins i glosada a càrrec de glosadors de les Illes i el Principat, com Mateu Xurí, Maribel Servera, Catalina Canyelles i els glosadors del Cor de Carxofa. La Fundació Festa Major de Gràcia Espai Musons (Alzina, 9) celebra també la inauguració de l’exposició 'Cartells de sa Pobla a Gràcia'.

Divendres 27 de gener, el Centre de Cultura Popular la Violeta de Gràcia inaugurarà l’exposició 'Falles i fogueres' i acull una conferència sobre com va ser que una tradició de sa Pobla arribés a Barcelona. La cultura tradicional balear serà protagonista també al Tradicionàrius amb molta música. Es farà un taller de ball de bot i després concerts amb el grup de música tradicional Es Bastió de S’illa, que presenta el disc 'Serenades' amb la col·laboració especial de Maria Jesús Martí i l’històric grup mallorquí Al Mayurqa.

Dissabte la festa començarà al migdia amb una sessió de folk als mercats de Lesseps, l'Estrella, la Llibertat i a l'Abaceria i d'espectacles al Centre de Cultura Popular la Violeta de Gràcia (Maspons, 6). Al vespre es reprèn l'activitat amb la trobada de Xeremiers i els seus lluïments i una cercavila que surt de la Plaça de la Vila a les 20.30 h. A les 21.30 h es remata la festa amb l'encesa dels foguerons a les places i carrers del barri.

Tot va començar fa 25 anys



Quan el farmacèutic pobler Antoni Torrens, pare d'estudiants residents a Gràcia, es va compadir que el joves no poguessin gaudir de les seves festes més preuades, les de Sant Antoni. Sense pensar-ho dues vegades, Torrens va implorar d'institució en institució, com ell mateix recorda, "a la recerca d'una subvenció" per pagar l'exportació de dimonis, foguerons i tots els elements que configuren la festa.

Afortunadament, algú va pensar que seria una bona idea donar a conèixer una tradició tan mallorquina al públic català. Aquest mateix any ja se celebrava a Gràcia la primera edició, que va comptar amb 3.000 assistents. Des de llavors, Torrens –que va fundar l'associació cultural Albopàs- i molts altres voluntaris no han parat.

Fruit de l'enyorança de la terra d'uns quants, Sant Antoni ha esdevingut en una part de la tradició del barri més singular de Barcelona. Per això, la vila ho ha integrat oficialment en el seu Protocol Festiu. (veure Festes.org)

Fa quatre anys es va constituir la Unió de Foguerons de Sa Pobla de Gràcia amb la participació del teixit associatiu gracienc, que en vol garantir la seva continuïtat, amb més activitats que mai.

Enguany per commemorar aquests 25 anys, a mitjans de gener 500 veïns del barri lligats sobretot a entitats i teixit associatiu es van desplaçar a Sa Pobla en vaixell per participar-hi.