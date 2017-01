Terres de l'ebre

Tortosa paga la mala gestió en els residus

La CUP-Alternativa ecologista ha expressat avui que les nul·les polítiques municipals per millorar la recollida selectiva han costat i costaran molts diners a la ciutat. La candidatura ecologista de Tortosa també ha demanat que des del govern municipal s’aposte pel COPATE perquè gestione el futur contracte, com a pas previ per fer una gestió directa i amb el porta a porta com a sistema.

Maria del Mar Barberà portaveu de la CUP-Ae ha explicat que Tortosa és la ciutat de les Terres de l’Ebre, amb la pitjor taxa de recollida selectiva, de només un 25%. És a dir, de les 13.900 tones que produeix el municipi, només 3.400 són correctament reciclades i 10.500 tones són de resta. En canvi, Amposta té un 48%, per un 58% de l’Ametlla o un 45% de les Terres de l’Ebre. “A la ciutat li costa molt diners per una nul·la planificació i gestió, conseqüència de la poca consciència mediambiental de l’alcalde i del seu partit”, ha denunciat Barberà. Fins al 2016, cada tona de resta es pagava a 19,5€ (fa més anys es pagava a 10€), però al 2017 es pagaran 30€ per tona i al 2020 seran 50€ sinó s’arriba a un 60% de matèria orgànica (una fita impossible partint del 25% actual). A més cada tona de resta té un cost de tractament de 37,5€, això vol dir que quan pitjor recicles pagues més, tant per tona i com pel seu tractament. Si Tortosa reciclara com Amposta, al 2015 i 2016 ens hauríem estalviat 189.000€. Segons la portaveu cupaire “Este 2017 pagarem 223.000€ més per la mala gestió i sobretot, planificació de l’alcalde i el seu equip”, diners amb els que es podrien haver pagat 50 places anuals totalment gratuïtes d’una llar d’infants. O si reciclarem com l’Ametlla, l’estalvi superaria els 300.000. Diners que no tenim «per la falta de sensibilitat i planificació».

El poc volum de reciclatge té molts motius, però des la CUP-Ae destaca “la presència de 431 contenidors grisos aïllats, quan no n’hi hauria d’haver cap, o només 92 illes (espais amb les cinc fraccions) que són la millor manera d’augmentar el reciclatge”. Tampoc es fa pedagogia, ni campanyes de sensibilització... o quan l’oposició ha presentat propostes per millorar la gestió dels residus, aquestes s’han rebutjat.

La CUP-Ae demana una aposta de territori perquè el COPATE siga qui gestione tant la neteja viària com la recollida de la brossa. I “fem aquesta petició en clau de territori, per enfortir el COPATE que és una eina que dóna servei a molts municipis que no tenen recursos perquè són petits, i en aquest cas, Tortosa ha de posar-se al servei del territori i fer de capital, liderant l’aposta pel COPATE”, indica. A més, el COPATE disposa d’uns tècnics especialistes per fiscalitzar millor l’empresa que faça el servei. Una proposta que ja va fer Ferran Bel quan era president del consell comarcal al llavors alcalde, Joan Sabaté.

El model del COPATE derivant el servei a una empresa privada no agrada a la candidatura ecologista. La seva aposta és aconseguir, a llarg termini que el COPATE faça una gestió directa del servei, amb els seus recursos i personal. Una gestió directa que és més econòmica, ja que no es paga IVA ni hi ha benefici empresarial, permet el control del servei (amb una empresa el contracte dura 10 anys i no deixa marge de millora o maniobra) i suposa unes millors condicions laborals per al personal.

El partit demana que la gestió directa es faça aplicant el model porta a porta, que segons l’Agència de Residus de Catalunya és el sistema més eficaç. “No podem fer com ha fet fins ara l’alcalde, ignorar el problema. Perquè aquesta actitud ens està costant diners, i en un futur, encara seran més”, adverteixen. La CUP-Ae demana a la resta de partits polítics que es tracte el tema com un tema de ciutat amb la gravetat que es mereix.