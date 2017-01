sostenibilitat

Terraferida denuncia que la Llei turística no posa sostre a les places turístiques a les Illes.

Terraferida ha presentat una bateria d’al·legacions a l’avantprojecte de Llei del Turisme que impulsa el Govern balear. Segons l’organització ecologista, el sostre de places i el lloguer massiu d’habitatges a turistes són els dos punts clau que aquesta llei hauria d’abordar. Lluny d’això, la llei els deixa enlaire: no hi ha sostre real de places i tampoc es combaten les conseqüències del boom del lloguer d’habitatges a turistes arreu del territori.

La Conselleria de turisme fa setmanes que ven el missatge que a partir d’ara hi haurà un sostre real de places turístiques, fet que segons Terraferida desmenteix el mateix text. La proposta de llei determina que el sostre màxim de places per illa “són les legalment existents més les integrades a les borses gestionades pels organismes gestors de places públiques o administracions turístiques insulars”. La llei però, deixa obert i a decisió dels consells insulars ampliar aquest sostre a través dels PIATS (Plans d’Intervenció en Àmbits Turístics) i ja preveu que serà superior a l'actual.

La proposta de llei ni tan sols concreta de quin nombre de places es parteix, quin nombre de places legals hi ha actualment, quantes n’hi ha a les borses d’intercanvi o quantes places il·legals s’estima que hi pugui haver.

Terraferida creu que el fet de no marcar un sostre clar i deixar la porta oberta a seguir augmentant places, és apostar per una política turística de massificació, que obvia els límits dels recursos naturals, les infraestructures, la capacitat de càrrega real del territori, el benestar de la població resident o la satisfacció dels visitants. Amb 306 places hoteleres per cada mil habitants Mallorca la primera comunitat del món amb places hoteleres per habitant, sense comptar les places a habitatges turístics ni l'oferta il·legal.

La proposta de l’entitat ecologista és fixar un sostre clar, no ampliable i que estableixi mecanismes per anar reduint-lo, recuperant la idea de donar 2 places de baixa per cada nova plaça creada.