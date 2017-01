cultura

Sueca obrirà les portes del Museu Joan Fuster el pròxim 25 de gener

L’Ajuntament de Sueca ja ha posat data a l’obertura del Museu Joan Fuster que albergarà el llegat del gran i prolífic escriptor i assagista de Sueca,. Serà el pròxim dimecres 25 de gener quan s’obriran les portes oficialment en un acte en el qual s’espera la presència d’autoritats i representants de les diferents administracions valencianes i de figures rellevants del món de la cultura d'arreu del territori.

Es tracta d’una instal·lació llargament esperada i que ha sigut concebuda amb l’objectiu de continuar difonent l’obra de l’autor entre les noves generacions.

El Museu és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, la Biblioteca de Catalunya i la Càtedra de Joan Fuster de la Universitat de València. El disseny del Museu i la selecció i organització de peces es deuen a un equip dirigit per Joan Aliaga, amb l’assessorament entre d’altres d’Antoni Carrasquer, Brígida Alapont i Francesc Pérez i Moragón.

L’exposició permanent conté una selecta representació de la col·lecció d’art reunida per Fuster; una mostra breu dels documents que guarda l’arxiu sobre la seua vida, les seues relacions epistolars i la manera de treballar com a escriptor; tots els escrits de Fuster apareguts en monografies seues o obres col·lectives, els treballs editats sobre ell i les revistes que va dirigir, i també hi ha un mural on es reprodueixen totes les capçaleres de les publicacions en què va col·laborar.

El Museu s’emmarca en l'Espai Joan Fuster, una entitat que acull també un Centre de Documentació i una Aula Didàctica de Cultura Contemporània sobre l'escriptor, dirigida per l'estudiós de Fuster, Salvador Ortells Miralles, en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. En definitiva, tres espais diferenciats que es complementen i es retroalimenten.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, ha afirmat que “en els últims anys hem redoblat els nostres esforços perquè el llegat de Joan Fuster, un dels fills més il·lustres de Sueca i un escriptor fonamental per entendre el present del nostre poble, siga accessible per a tots” i ha continuat “és un privilegi per a Sueca acollir un espai com n'hi ha pocs que volem que esdevinga un autèntic eix cultural del territori donada la importància intel·lectual del personatge”.

Francesc Pérez i Moragón, director de l'Espai Joan Fuster, ha assenyalat que “la inauguració del Museu és una gran notícia, però ara cal potenciar tot el treball del Centre de Documentació, de tal manera que puga obrir-se als investigadors el més aviat possible”.

La inauguració oficial serà, per tant, el 25 i el Museu s'obrirà al públic a partir del pròxim dijous 26 de gener. La visita concertada es podrà sol·licitar a través de la pàgina web de l'Espai.