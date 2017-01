Territori

Stop Direccional entrega públicament la carta als Reis

La Plataforma Stop Direccional ha entregat la carta als Reis amb l’objectiu de rebre ajudes d’Orient per descontaminar Can Planas, solucionar la problemàtica de l’abocador Elena, tapar amb terres el clot de Can Fatjó i depurar responsabilitats.

La Plataforma Stop Direccional va participar el passat dimecres 4 de desembre en l’entrega de cartes als Reis Mags d’Orient que es va realitzar a la Plaça Francesc Layret. El grup, acompanyat per un porc senglar vingut des de Collserola, va aconseguir entregar al missatger reial un conjunt de peticions per aquest 2017.

La carta comença amb una breu explicació del que ha fet la plataforma durant l’any passat, com informar a la ciutadania de la problemàtica o demostrar que sí que es pot descontaminar Can Planas. Demana als Reis Mags "que el Govern ens escolti i anteposi la salut de les persones a l'economia; que que descontaminin l'abocador de Can Planas i trobin solucions per l'abocador descontolat Elena; tres milions de metres cúbics de terra per tapar el forat de Can Fatjó; que els responsables d'aquest atac a la nostra salut pagui pels seus actes."

La carta finalitza amb un missatge positiu: “només amb la força de tots i totes aconseguirem netejar la plana i tenir una ciutat més saludable per als nostres nens i nenes”, alhora que anuncia que Stop Direccional “ja no confia en els polítics, però si en els Reis Mags”.

Carta íntegra

Estimats reis mags,



Aquest any hem sigut molt bons. Hem informat a molta gent que a Cerdanyola hi ha varis abocadors tòxics descontrolats i també hem demostrat que si es pot netejar Can Planas per viure en una ciutat més sana.



Per tot això, us volem demanar alguna cosa...



Us demanem que el Govern ens escolti i anteposi la salut de les persones a l'economia.



Us demanem que descontaminin l'abocador de Can Planas i trobin solucions per l'abocador descontolat Elena.



Us demanem tres milions de metres cúbics de terra per tapar el forat de Can Fatjó.



Us demanem que els responsables d'aquest atac a la nostra salut pagui pels seus actes.



Pero per sobre de tot, us demanem que tota la ciutadania conegui aquesta problemàtica que ens està matant dia rere dia. Només amb la força de tots i totes aconseguirem netejar la plana.



Com veieu, estimats reis mags, ja no confiem en els polítics, però confiem en vosaltres, si us plau, tingueu en compte aquesta petició, per la salut dels nens i nenes d'aquesta ciutat