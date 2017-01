SOS Escola Pública Reus a la convocatòria de vaga del 18 de gener

SOS Escola Pública Reus manifestem el nostre suport a la vaga de treballadores i treballadors de l'Ensenyament Públic convocada pel dimecres 18 de gener, coincidint amb el debat d'esmenes parcials de l'àrea d'educació als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2017. Aquesta convocatòria neix d'una anàlisi de la situació actual del nostre sistema educatiu en la qual han participat docents reunits en diferents assemblees, que s'han anat realitzant en els centres públics d'arreu de Catalunya des de l'inici de curs, en les quals es va plantejar el període de debat dels pressupostos del 2017 com un moment clau per pressionar al Govern de Catalunya, i recuperar la inversió a l'educació pública.

Des de SOS Escola Pública Reus denunciem la política de retallades en educació i els greus perjudicis que han causat sobretot a l'ensenyament públic. La dràstica reducció de la plantilla de personal docent, la supressió de les dotacions per a la formació del professorat, la massificació a les aules, o la consolidació de la segregació escolar són algunes de les conseqüències de la forta disminució de la inversió en ensenyament acumulada al llarg dels darrers anys que han afectat sobretot l'alumnat i les famílies més desfavorides incomplint el que hauria de ser l'objectiu prioritari d'un sistema educatiu que aspira a l'equitat i vol garantir una autèntica igualtat d'oportunitats educatives.

La desinversió ha provocat també un empitjorament de les condicions en les quals es desenvolupa l'exercici de la tasca docent. L'increment de les hores lectives del professorat, per exemple, ha reduït la disponibilitat d'hores per coordinacions, programació i preparació de classes, desdoblaments o atenció a les famílies.

A SOS Escola Pública creiem que cal defensar el dret de tots els alumnes a rebre una educació de qualitat. Aquest dret inclou una escolarització en centres amb equipaments apropiats, no en barracons. I inclou també la possibilitat de rebre una atenció més individualitzada en classes amb ràtios reduïdes i la confiança de no veure interromput el propi procés d'aprenentatge quan es produeixen baixes o permisos del personal docent.

D'altra banda, qüestionem la progressiva implantació d'un model gerencial en l'organització escolar a què han conduït els diferents decrets que s'han aprovat amb el desplegament de la LEC i la identificació esbiaixada de l'autonomia de centre amb una limitació de la participació de la comunitat educativa i de la democràcia interna en la gestió dels centres i l'atribució a equips directius professionalitzats de la facultat de selecció arbitrària del professorat.

Per tot això compartim la necessitat d'iniciar immediatament la reversió de les retallades i ens sumem a les reivindicacions plantejades: retorn a l'horari lectiu de 18 hores a secundària i de 23 hores a primària, recuperació de la reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys; cap tancament d'aules a l'ensenyament públic i reducció de ràtios; substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l'1 de setembre; i la retirada de l'extensió del pla pilot dels nomenaments i de la definició dels perfils de llocs de treball específics.

En defensa d'una escola pública de qualitat i equitativa, SOS Escola Pública Reus donem el nostre suport a la vaga del proper 18 de gener i cridem a tota la comunitat educativa a participar en les mobilitzacions convocades i en la concentració que tindrà lloc de les 12 a les 14 hores del mateix dia davant del Parlament de Catalunya.