Solucions al sistema elèctric

Com cada hivern surt a debat l’increment del preu de la llum, però realment per que la electricitat és tan cara?, i quines sortides tenim com a societat?

1. La electricitat és tan cara per diversos factors el primer és que d’ençà a la privatització del sector (és a dir un cop que l’estat ven la empresa pública GESA) el 1988 durant el govern del PSOE encapçalat per Felipe González, va provocar que dos o tres grans empreses acaparessin el gruix del mercat generant una situació d’oligopoli.

2, El sistema de subhastes de la llum tal i com està pensat incorpora molts de intermediaris entre ells el sector bancari encarint el preu de la mateixa en base a l’especulació del calor de les llars.

3. El mix de producció espanyol i més especialment el Balear està basat en els combustibles fòssils per ser més concrets el carbó provoca que no ens poguem beneficiar dels preus més competitius de les energies renovables.

Per tant quines solucions serien necessàries per poder solventar el problema?

1. Nacionalitzar el sector elèctric, ja que d’aquesta manera l’estat podria suprimir la subhasta electricitat avarant els preus, així com suprimir o rebaixar els imposts que hi ha sobre el preu de la electricitat, ja que no perseguiria benefici sinó que tendria una utilitat social garantint el subministrament al conjunt de la població.

2. Substituir paulatinament el mix de producció per un que sigui totalment d’energies renovables, reduint el cost de producció a demés de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.