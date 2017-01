Sobre la decisió unilateral de l'Alcalde d'ERC a Torredembarra de despenjar l'estelada i hissar la bandera espanyola

-En primer lloc, lamentem profundament que aquesta hagi estat una decisió unilateral i que no s'hagi donat opció de debat i acord amb la resta de formacions polítiques i entitats sobiranistes que resten implicades amb el procés polític que ha de culminar amb la construcció d'una república independent.

-En segon lloc, considerem com a greu la decisió i insuficient la seva argumentació. Greu per que una sola persona, per molt alcalde que sigui, no pot tirar per terra una iniciativa que entenem que representa a la majoria social d'aquest municipi. I considerem que el contingut de la roda de premsa és nefast degut a que l'únic que ens va transmetre és la seva por a obeir als postulats independentistes del seu partit, i la seva submissió a l'ordenament jurídic espanyol: aquell que nega que els i les catalanes puguem crear el nostre propi futur.

-En tercer lloc, estem en un context en que entenem que les declaracions d'intencions i la retòrica ha d'acabar. Estem cansades de veure que els que pretenen representar l'independentisme a les institucions, es baixen els pantalons a la primera de canvi i obeeixen a uns tribunals que pretenen apuntalar i legitimar el projecte polític espanyol i condemnar a tot un poble que vol ser lliure. Els i les independentistes no ens podem permetre que persones que obeeixen i apliquen la legalitat espanyola enlloc d'obeir a la legitimitat democràtica del nostre municipi i país estiguin al capdavant de les nostres institucions democràtiques, ja que amb aquestes actuacions mai serem lliures. La independència del nostre poble la construirem amb determinació, força i valentia. Si aquest alcalde no està disposat a assumir les conseqüències legals que impliquen defensar els postulats pels quals ha estat escollit, el que ha de fer és un acte d'honestedat, plegar i deixar pas a una altra persona capaç de defensar les idees i els principis de la seva formació.

-En quart lloc, demanem a la Secció Local d'ERC de Torredembarra que es posicioni davant aquests fets. Cal que aquesta formació digui públicament si la seva intenció és seguir donant compliment a les sentències de tribunals espanyols que anul·len i atempten contra la voluntat democràtica del nostre municipi, o bé si està decidida a caminar cap a la construcció d'una república independent pels Països Catalans. A ser així, exigim que aquesta formació es desentengui de la decisió del seu cap de llista, i que retiri la bandera espanyola del nostre consistori a la vegada que torni a penjar l'estelada.

-En cinquè lloc, considerem molt greu el qui, el com i el quan d'aquesta acció. És greu que siguin regidors d'ERC els que instal·lin la bandera espanyola. És greu que es convoquin a tots els mitjans del país per a mostrar aquesta acció (per a molts humiliant) demostrant que a Torredembarra, l'Alcalde està disposat a perpetuar l'opressió contra el poble català. I és greu quan es produeix això: en el marc d'un procés independentista, a menys de 7 mesos del referèndum i en un moment on diferents càrrecs electes de la CUP i d'altres formacions estan sent represaliats per complir inequívocament els principis pels quals van ser escollits i escollides.

Finalment, la CUP parlem de no obediència a la legalitat espanyola, d'obediència al poble, i d'independència perquè aquests principis representen a una opció política que des del nostre punt de vista és la garant per a la millora de les condicions de vida per a totes les persones. Entenem la independència com a un mitjà per a començar a construir un futur i un poble digne que valgui la pena ser viscut. És mentida que mitjançant la obediència a la legalitat espanyola puguem construir un futur lliure; és mentida que l'estat espanyol es pugui reformar, i és mentida que les condicions materials d'existència de les persones es puguin millorar en el marc de l'Estat Espanyol i de la Unió Europea.

FORA LA BANDERA ESPANYOLA DEL NOSTRE AJUNTAMENT.

OBEÏM AL POBLE, DESOBEÏM LES SEVES LLEIS I SENTÈNCIES INJUSTES!

Torredembarra, Baix Gaià, Països Catalans 6 de Gener de 2017

