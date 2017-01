Sobre la signatura d'un acord amb el Departament d'Ensenyament i la desconvocatòria de la vaga del 9F

Comunicat d'USTEC·STEs (IAC) sobre la signatura d'un acord amb el Departament d'Ensenyament i la posterior desconvocatòria de la vaga del 9F

Ahir divendres el Secretariat Nacional d'USTEC·STEs (IAC) es va reunir a Barcelona i va decidir valorar positivament la proposta negociada en la Mesa del 25 de gener entre els sindicats i el Departament d'Ensenyament.

Des d'USTEC·STEs (IAC) hem valorat com un encert del sindicat i de la seva afiliació la decisió d'incrementar el nivell de mobilització i de pressió des de l'inici de curs elaborant un calendari per la reversió de les retallades i que situava la vaga dins del tràmit pressupostari. I fer-ho, des de la unitat sindical i l'activació i suport de la comunitat educativa.

Hem coincidit a reconèixer que el Departament d'Ensenyament no tenia cap intenció de revertir cap retallada ni negociar cap dels punts de la plataforma unitària fins que no hem situat la vaga dins del tràmit pressupostari. Les primeres negociacions van produir-se mentre començàvem a construir la vaga, centre a centre i des de baix, i s'han accelerat des del moment que s'anuncia la data unitària que coincidia amb el dia de l'aprovació dels pressupostos. Evidentment, som conscients que la necessitat del Govern en minoria d'haver d'arribar a acords per tirar endavant els pressupostos i el fet d'haver aconseguit ocupar un espai central en l'agenda de negociació entre Junts pel Sí i la CUP-CC hi ha tingut un paper important, també.

Finalment, volem remarcar que arribar a aquesta proposta d'acord no ha estat gens fàcil i que és el fruit d'una dura negociació on teníem molt clar que no avalaríem cap document que no representés aconseguir una part considerable dels punts de la plataforma i que s'havia de visualitzar ja al curs vinent.

Així doncs, l'acord-marc negociat amb el Departament proposa:

1.- Un increment de plantilla de 4714 places per al curs 2017-18.

- 2850 lligades a reducció d'1 hora lectiva (amb el compromís que no significarà un increment en l’horari fix del professorat)

- 650 a negociar amb la part social amb la possibilitat d’incorporar millores en l’atenció a l’alumnat: desdoblaments, coordinacions, reconversió dels terços de jornada a mitges, avançament de les substitucions...

- 187 d’assignació de dotacions per a l’atenció a la diversitat

- 340 d’increment d’hores lectives per a la coordinació en instituts

- 300 de millora en els centres de Màxima complexitat.

- 387 d'increment escolarització

2.- Substitucions des del 1r dia en baixes més llargues de 7 dies i des de l’1 de setembre

3.- Cobrament del juliol del personal substitut que ha treballat més de 6 mesos.

4.- Increment del pressupost per formació permanent del professorat.

5.- Compromís per part del Departament d'Ensenyament d'un nou augment de plantilla als exercicis 2018 i 2019 amb la inclusió en l’acord de la negociació de la reducció de la segona hora lectiva i, per tant, amb el reconeixement explícit per part del Departament que aquesta segona hora s’ha de retornar.

En termes generals el Secretariat Nacional d'USTEC·STEs (IAC) ha valorat que aquest és un bon acord marc que acompleix bona part de les demandes que ens havíem proposat com a plataforma unitària i, per tant, ha decidit per unanimitat signar-lo. Aquesta signatura, però, no condicionarà en cap cas la continuïtat de la lluita i la mobilització que ens ha de dur a aconseguir la reversió de totes les retallades (pagues extres 13 i 14, cobrament 100% de les Incapacitats temporals, retirada del Decret de provisió i perfils, millora de les substitucions de tot el personal, l'estabilitat del personal interí, retorn al cobrament al 100% de la reducció del 1r any del fill/a, retorn a les 24 hores de permanència en als centres de secundària i adults, etc...) per una educació pública, democràtica i de qualitat.

En el moment que es faci efectiva la signatura de l'acord marc per part del Departament d'Ensenyament i dels sindicats presents a la Mesa procedirem a desconvocar la vaga, que en aquests moments encara es manté a l'espera de la signatura de l’esmentat acord.

Barcelona, 28 de gener de 2017