Respostes i humor a la demagògia unionista pels fanalets dels Reis a Vic

La convocatòria de l'ANC i Òmnium per omplir d'estelades les finestres i els balcons durant les cavalcades de Reis, i il·luminar el camí de "Ses Majestats" amb el fanalet de l'estelada, ha estat un èxit. Però ha generat un seguit d'atacs i crítiques des de l'espanyolisme, els partits unionistes i membres del govern espanyol.

Tal i com assenyala Vilaweb.cat a la seva notícia "Ofensiva mediàtica i política contra el fanalet de l’estelada per a la cavalcada de reis", tant el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, com el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, han critica la crida de l’ANC i Òmnium per haver politititzat "una celebració on els únics protagonistes haurien de ser els nens." També la diputada de Ciutadans Inés Arrimadas ha expressat que "necessitem tornar urgentment al seny" en referència a la campanya dels fanalets a Vic. En aquest sentit, tal i com assenyala aquest mitjà, també el secretari de comunicació de C’s, Fernando de Páramo, s'hi ha afegit a les crítiques manifestant que és "lamentable que el PDeCAT, la CUP, Òmnium i l’ANC vulguin ficar la divisió, la separació i l’enfrontament en una festa com la Cavalcada."

Una ofensiva contra la convocatòria sobiranista a la qual s'hi ha afegit Societat Civil Catalana (SCC), que ha fet diverses gestions de pressió per evitar que TV3 restransmetés la cavalcada i els fanalets, i que ha denunciat en un comunicat que l'ANC i Òmnium pretenien aprofitar la retransmissió per a fer una "repugnant utilització" de "propaganda separatista mitjançant la instrumentalització política dels nens."

A la xarxa, usuaris espanyolistes situats en l'òrbita de Ciutadans i del PP han desplegat una campanya d'atacs contra la convocatòria dels fanalets de l'ANC i Òmnium a Vic, amb l'argument que pretenen "adoctrinar" els nens i joves en aquesta festivitat nadalenca.

Respostes amb arguments i humor a la demagògia

La resposta a la xarxa no s'ha fet esperar. Com és habitual en polèmiques del mateix estil, nombrosos usuaris de Facebook i de Twitter han contrarestat els termes demagògics emprats des de l'espanyolisme més visceral, segons els quals, en aquesta mena d'actes com el de la cavalcada de Reis "s'adoctrina" i "instrumentalitza els nens."

Les respostes als arguments unionistes han estat diversos i imaginatius, i acompanyats d'imatges prou explicatives, en què es mostra nens i nenes ensinistrats amb armes per part de cossos policials o militars, participants en processons catòliques, curses de braus o bé utilitzats fent-los repartir propaganda de Ciutadans, tal i com es pot comprovar a les piulades enllaçades:

"És lamentable que es manipulin nens portant un fanalet amb estelada"

— Òscar López (@oscarlm98) 3 de gener de 2017

Este es el partido que apuesta por una educación de calidad, trilingüe y sobre todo plural, sin adoctrinamientos.

¿sin españolización?

¿sin españolización? pic.twitter.com/Ed44Cs0ixr

— Fanalet de Fernando (@FanaletFernando) 3 de gener de 2017

Lliçonetes d'adoctrinament dels espanyols, les justes....

— En Pep (@josepjoeycat) 3 de gener de 2017

El fanalet que exita fins hi tot al @marianorajoy Per cert el 6 de desembre @CiutadansCs feia selfies a Badalona amb nens i la Constitución

— Joaquim (@jobrama) 3 de gener de 2017