Wallmapu

Repressió violenta contra la comunitat maputxe Pu Lof al Departament de Cushamen

Reclamació de terres ocupades per Benetton

La, en el departament de Cushamen, va denunciar dimarts 10 de gener al matí que foren reprimits per la Gendarmeria amb bales de goma en un intent de desallotjar-los.

Les forces federals tallaren els accesos a la comunitat, alhora que organitzacions tallaren la Ruta Nacional 40 a l'altura d'Epuyén per a reclamar que finalitzi el tall de Gendarmeria i poder conèixer la situació de les persones detingudes.

Segons informacions procedents de la comunitat, hi ha nou detinguts a la comissaria El Maitén, tothom amb ferides, els noms dels quals són els següents: José Luis Buchili, Ivana Noemí Huetelaf, Gustavo Jaime, Daniel González, Javier Huencapan, Javier Huenchupan Ruiz, Pablo Segui, Gonzalo Segui i Ricardo Antigual.

Tot i que el dia 10 es va aconseguir aixecar el tall promogut per la Gendarmeria i, en conseqüència, també el tall de la ruta Nacional 40 promogut per les organitzacions solidàries, passades les 8 del vespre de dimecres 11 de gener, es va endegar una nova onada repressiva per part de les forces policíaques sense cap ordre oficial.

Segons Fernando Radziwiloswky, Defensor del Poble de Chubut, no existeix cap ordre emesa ni pel Jutge Federal Guido Otranto, ni el Jutge José Colabeli ni el fiscal Carlos Díaz Meyer de El Hoyo, "el que indicaria que estem en presència d'una zona alliberada per a reprimir el poble Maputxe", segons informa la Ràdio Comunitària FM Alas.

"Dones i nens estem a la ruca major, ens tenen envoltats la Gendarmeria i infanteria. No deixarem que ens treguin, abans ens prendrem foc. D'ací sortim vius o morts", fou el missatge que transmeteren des de la comunitat a les organitzacions que donen suport a llur reclamació el passat dia 10. El testimoni del Werken de la Comunitat recollit per la Ràdio Comunitària FM Alas del dia 11 es referma en el fet que mantindran la resistència.

El territori de la Comunitat Pu Lof està en disputa des de fa molts anys amb l'empresari italià Luciano Benetton, qui es reclama propietari de milers d'hectàrees d'aquella zona, territori ancestral maputxe.

La informació de les 10:45h del dia 12 de gener de 2017, que hi ha un ferit de bala de gravetat, Emilio Jones Huala i que avui ha estat traslladat a Bariloche per rebre atenció mèdica intensiva.