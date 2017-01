Rif

Repressió contra la revolta rifenya al Marroc

Des de novembre s'han repetit les mobilitzacions rifenyes com a reacció a la mort de Mouhcine Fikri

Un conjunt de mobilitzacions i una vaga general s'han portat a terme a les poblacions del Rif (Marroc) com a protesta pel malestar polític, social i econòmic en què viu la població rifenya.

Les protestes d'aquests darrers dies són un cúmul de pressions que van tenir com a detonant la mort de Mouhcine Fikri, venedor de peix mort aixafat per un camió de les escombraries, el 28 d'octubre passat a Alhucemas.

Però setmanes després, per primer cop després dela mort de Fikri, el 4 de gener es va organitzar una manifestació per expressar el malestar la mort del company rifeny, manifestació que va ser dispersada violentament per la policia, segons diverses fonts vulnerant el dret d'expressió i manifestació: "amb l'excusa que en una plaça central s'havia de preparar una "fira comercial", la policia va perseguir als manifestants."

A més de les demandes socials i econòmiquess, els manifestant exigeixen una investigació transparent sobre les circumstàncies que van conduir a la tragèdia de la mort del peixeter.

Repressió sense condemnes internacionals

A la xarxa circulen diversos vídeos que mostren una repressió ferotge contra els conats de manifestants i les concentracions d'aquesta nova revolta rifenya. En alguns vídeos es mostren manifestants ferits pels cops o pels trets de la policia.

Per altra banda, grups d'homes armats "civils" partidaris del govern marroquí van atacar amb ganivets de manifestants es van reunir el 25 de desembre a Nador.

Ahir es van portar a terme mobilitzacions emmarcades en aquesta revolta rifenya a Alhucemas, Nador, Imzouren, Ait Abdallah, Boukidar, Tamassint, Oujda, Ait... i altres ciutats del Rif.

A Hoceima/Alhucemas, la policia carregava contra els manifestants i dissolia les concentracions pacífiques, tal i com es pot veure a les imatges: