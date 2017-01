comunicació

Ràdio Rubí no readmet el programa que va censurar

El mes de desembre Ràdio Rubí va decidir cancel·lar el programa d'entreteniment l'Oasi Jove després d'haver fet un gag satíric sobre la polèmica actualitat política de Rubí, en concret sobre el regidor trànsfuga de CiU i l'alcaldessa socialista Ana Maria Martínez. El programa portava en antena 12 anys i els treballadors no rebien cap remuneració econòmica.

Degut al rebombori mediàtic i les mostres de suport rebudes van demanar reunir-se amb la direcció de Ràdio Rubí amb la intenció de poder tornar fer el programa, però segons ha explicat l'equip de L'Oasi Jove la direcció de l'emissora els ha deixat clar que l'espai no tornarà "pel bé del futur de la ràdio municipal", ja que segons diuen es troba en una fràgil situació i no volen tensar la corda.

L'equip de L'Oasi Jove han expressat que no estan conformes amb la decisió i consideren que, a més, "no contribueix a garantir un bon futur per l'emissora, sinó més aviat el contrari". Han anunciat que gravaran un programa especial per acomiadar-se i explicar els detalls del cas, que lògicament no emetran per Ràdio Rubí.