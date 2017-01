Catalunya sí que es pot

Rabell critica una vinyeta de Ferreres en favor del referèndum unilateral

Lluís Rabell no s'esperava que el critiquessín per la seva tebiesa amb el referèndum des de les pàgines de El Periódico. Aquest matí ha fet una piulada lamentant el contingut d'una vinyeta feta per Miquel Ferreres, l'històric ninotaire, publicada avui al diari. Rabell ha criticat que "que el millor ninotaire de Catalunya posi el seu talent al servei de la retòrica processista".

A la piulada veiem una fila de polítics de Junts pel Sí i de l'espai dels "comuns" envoltats per un mur de NOs. Amb una escala, els polítics van pujant, Junqueres ja és gairebé a dalt i comença a enfilar-s'hi Lluís Llach, mentre que Puigdemont diu "El més important és que saltem tots de cop", en relació a la desobediència col·lectiva. Des de la filera, Xavier Domènech contesta "Jo proclamaria la república i tot seguit decidiria quina mena de relació fraternal volem", reproduïnt la posició que el nou partit d'esquerres ha fixat en aquest tema. Finalment, Lluís Rabell comenta "Jo per si de cas abans demanaria permís". Sembla que al Rabell de veritat no li ha agradat la seva caricaturització.