Per la ruptura

Quim Arrufat anuncia el "vot favorable als pressupostos per deixar el camí lliure al referèndum"

El consell polític de la CUP-CC celebrat ahir a Vilafranca del Penedès va donar suport als pressupostos amb 39 vots a favor, 22 en contra i 2 abstencions. Una confiança, que es pot trencar si al setembre no s’ha celebrat el referèndum i si, en cas de victòria del sí, no s’obre un procés constituent. Com que és un sí condicional, el portaveu del Secretariat Nacional de la formació, Quim Arrufat va anunciar que només dos diputats de la CUP votaran amb la majoria de Junts pel Sí, mentre que els vuit restants s’abstindran.

També va manifestar que si proliferen les inhabilitacions s’haurà d’avançar la votació. El “detonant” d’una convocatòria abans de l’estiu podria ser, va dir, la inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, investigada per haver permès el debat i la votació de les conclusions del procés constituent.

Tot i el suport als pressupostos, la formació mantindrà vives les esmenes fins al final del tràmit parlamentari les esmenes que ha presentat als comptes, ja que considera que encara hi ha marge per fer modificacions.

Aquest dilluns, Poble Lliure farà pública la seva campanya a favor del sí

Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure, va manifestar ahir a Vilaweb que "Estem conents, hem superat una nova etapa del procés i ja no hi ha excuses". Tot i així va deixar clar que que després d’aquest ‘sí condicional’ de la CUP als comptes, es canvia de pantalla i és el govern qui té, ara, la responsabilitat de convocar el referèndum.

"Ara ja no hi ha excuses. El govern té la responsabilitat de fer el referèndum com a màxim al setembre", ha explicat Fuster. Així mateix, ha volgut reivinciar la decisió d’avui de la CUP: ‘Nosaltres hem fet el que havíem de fer, malgrat totes les contradiccions’.

A partir d’ara, l’objectiu ja és el referèndum: "Ens hem de posar seriosos i començar la campanya pel referèndum". I és per això que, dilluns, Poble Lliure farà pública la seva campanya a favor del sí; una campanya, ha dit Fuster, complementària amb el conjunt de l’independentisme.