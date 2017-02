Público revela el xantatge policial al CNI i no passa res

Ahir Público revelava un nou capítol de la guerra interna de la cúpula encarregada de mantenir engreixades les clavegueres de l’Estat. Una «brigada política» de la policia espanyola feia xantatge al CNI per evitar ser jutjada per la seva suposada activitat corrupta. El material del xantatge ni més ni menys que uns presumptes pagaments amb diners públics a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, l’antiga amant del Rei Joan Carles.

Corrupció a la prefectura de l’Estat, policies fora de control fent xantatge per aconseguir impunitat pels seus delictes, un poder judicial que, sembla, és susceptible de ser pressionat pels serveis secrets… La reacció política i mediàtica hauria de ser enorme. I més si es contextualitza amb tota la història d’aquesta anomenada «brigada política», un grup policial secret que s’hauria dedicat a espiar i difamar l’oposició política –independentistes catalans o Podemos, entre d’altres-, a més de fer els seus propis negocis particulars. Tot amb connivència amb destacats polítics, jutges o periodistes.

A més la notícia arriba pocs dies després que OK Diario publiqués una història similar entre el mateix monarca i la vedet Bárbara Rey. Una relació antiga i ja sabuda però que, precisament, podria ser un primer avís del xantatge policial.

La notícia va ser comentada per milers d’usuaris de les xarxes socials al llarg del dia, en una mostra del seu interès informatiu.

En canvi, però, no ha passat res. L’apagada informativa sobre el cas és pràcticament total. Entre els diaris impresos de Barcelona o Madrid, només es pot trobar una referència a l’Ara. A El Periódico apareix en el resum de premsa del dia com una de les informacions rellevants de la jornada, però paradoxalment el diari en si no inclou la notícia. Entre els digitals la situació no millora gaire. A Madrid El Huffington Post i El Economista es fan ressò de l’escàndol, mentre que a Barcelona pot llegir-se en alguns més.

La història no ha arribat pràcticament a cap mitjà audiovisual ni tertúlia i, fins on ha trobat Mèdia.cat, només Catalunya Ràdio ha entrevistat Patricia López, la periodista de Público que està investigant el tema i que ha rebut amenaces i denúncies per fer la seva feina, sense que tampoc passés res.

Tampoc hi ha hagut cap reacció oficial de cap institució ni estament judicial.

Amb Santi Vidal sí que passen coses

La manca de reaccions a les denúncies de Público són més evidents quan es comparen amb el rebombori que ha suposat l’article de El País recollint diverses declaracions del senador d’ERC Santi Vidal sobre els passos suposadament il·legals que s’estarien fent per aconseguir la independència.

Les revelacions de Vidal són rellevants i, òbviament, són notícia, però és dubtós que tinguin més importància que una màfia policial que pretengui aconseguir impunitat judicial mitjançant el xantatge amb informació sobre la Casa Reial.

El cas de Vidal apareix avui a totes les portades de Barcelona i Madrid –excepte ABC– amb enfocaments diversos segons la línia editorial del mitjà respecte el procés independentista. També ha estat un tema estrella a les tertúlies de ràdio i televisió d’aquest matí i la Fiscalia ha ordenat l’obertura immediata d’una investigació.