La Magistrada-Jutge del Jutjat de Primera Instància número 19 de Palma, María Teresa Olivera Sánchez del Camp, ha dictat la primera sentència en la qual s'aplica el caràcter retroactiu de la devolució de clàusules sòl cobrades per un banc al client d'una hipoteca a les Illes, segons informa Menorca.infoUna resolució que es realitza sota l'estricte respecte a la jurisprudència que acaba d'aplicar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la seva sentència del passat 21 de desembre, segons informa reclamador.es, companyia online de reclamacions, que va interposar la demanda contra el Banc Popular en nom d'una parella de Palma.Els demandants, que han estat representats per reclamador.es, són una parella de Palma (A. de C. i I. R.) que va signar la hipoteca l'any 2006 per un import de més de 260.000 euros amb una clàusula solc del 2,25 per cent nominal anual i una clàusula sostre de l'11,75 per cent nominal anual.La titular del número 19 de Palma acaba de comunicar la sentència de nul·litat de la clàusula a les parts en la qual a més s'obliga a l'entitat bancària, en aquest cas el Banc Popular, a retornar a la part actora les quantitats que per aplicació d'aquesta clàusula s'hagin liquidat des de l'inici del contracte, més els interessos legals, amb imposició de costes.