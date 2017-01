autogovern

Presentació l’Assemblea d’Electes de Catalunya al Maresme

El proper dijous 19 de gener tindrà lloc la presentació de l’Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT) al Maresme. Aquest acte, que es farà a les 9 del matí a la Nau Gaudí de Mataró, forma part de les presentacions territorials que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), com a entitat promotora de l’AECAT, fa al territori per explicar la funcionalitat d’aquesta assemblea. L’AECAT ja té actualment més de 2.200 càrrecs electes registrats.

El regidor i la regidora de la CUP a l’Ajuntament de Mataró, Juli Cuéllar i Carme Polvillo, participaran en aquest acte de presentació de l’AECAT a la capital del Maresme.