Jornades de la Memòria

Presentació a Palma d'imatges inèdites del procès d'exhumació de la Fossa de Porreres

En el marc de les "Jornades per la Memòria 2017" que inclourà també una concentració, una ruta d'homenatge a les víctimes de desaparició forçada, un dinar i un concert.

Aquest dissabte a Palma s'inicien les jornades per la Memòria del 2017 amb una concentració i una ruta homenatge a les víctimes de desaparició forçada, un dinar, un concert, i una xerrada en la qual duran a terme la projecció d'imatges inèdites del procés d'exhumació de la fossa de Porreres. Els actes estan organitzats per les associacions Sa Feixina sí que tomba, Memòria de Mallorca i el casal Àgora Palma.

Cap a les 12h, la plaça del Mercat de l'Olivar aplegarà la concentració en homenatge a totes les víctimes de la fossa de Porreres, a càrrec de Memòria de Mallorca i Sa Feixina Sí que Tomba. Es recorda que aquesta mobilització en el marc de concentracions per la "Veritat, Justícia i Reparació" que darrerament es fan a Palma cada primer dissabte de mes per la Veritat, Justícia i Reparació.

Ruta per la Memòria ''Les tretes''

A continuació, es farà a peu una ruta al que fou centre de detenció feixista conegut popularment com a "Can Mir" situat on actualment és el Cinema Augusta, allà explicaran com els presos eren víctimes de les "tretes" i portats a executar a Porreres, com sofriren a les presons de Can Mir, Can Salas i el Castell de Bellver, les víctimes i les seves famílies, una de les més greus violacions contra els DDHH: les desaparicions forçades.

A les 14:00 h a Àgora Palma ''Dinar per l'Autogestió

Dinar per l'autogestió a càrrec dels companys d'Àgora Palma al mòdic preu de 4 € amb begudes a preus populars i després Concert acústic amb Cançons per la memòria, a càrrec de Ana Martí cantautora feminista.

Presentació del procés d’exhumació de la fossa de Porreres, amb projecció d’imatges (a les 17h)

L’Història i experiència de l'exhumació de la fossa de Porreres, a càrrec de Maria Antònia Oliver i Peter Echave (coordinadors de l'exhumació de la fossa de Porreres i membres de Memòria de Mallorca)

A continuació, al carrer Reina Maria Cristina, davant el que fou la Casa del Poble de Palma durant la República, es recordarà a les Roges del Molinar, membres del Partit Comunista, que foren també víctimes de la repressió de la fossa de Porreres, En aquest indret precisament una d’elles, na Aurora Picornell, hi fou detinguda el 19 de juliol de 1936.

Els objectius d'aquests actes se centren amb l'anul·lació de les sentències franquistes; la recerca, exhumació i identificació de les víctimes de la repressió franquista assassinades i enterrades a fosses clandestines, així com també la dignificació d'aquests espais i la seva protecció com a llocs de la Memòria i la retirada dels símbols i monuments feixistes que atempten contra els drets humans enaltint el triomf de la dictadura.