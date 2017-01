Puerto Rico

#FreeOscarLopez Possible indult al pres polític independentista

Segons ha informat la Claridad, una font propera a aquest mitjà ha indicat que el President dels EUA, Barck Obama s'està plantejant l'indult del pres polític porto-riqueny després d'haver passat trenta-sis anys empresonat.

Aquesta mateixa font, indica que en aquests procés ha intervingut el Negociat d'Assumptes Religiosos del Departament d'Estat dels Estats Units. Fa pocs dies, el Papa Francisco es va comunicar per via diplomàtica amb el mandatari estadounidenc per a pressionar per l'indult del boricua.

Óscar López Rivera ha rebut la solidaritat de part de diversos artistes com Calle 13, Andy Montañez, Ricky Martin, Chucho Avellanet, Vicente Feliú, i polítics i personalitats com Jimmy Carter, Desmond Tutu, Bernie Sanders i els presidents de Veneçuela Hugo Chávez i Nicolás Maduro. Al desembre de 2016, la Casa Blanca anuncià que no oferiria una resposta concreta a més de 108 mil signatures que demanaven a través d'internet, la llibertat de López Rivera.

Óscar López Rivera és un polític independentista porto-riqueny, nascut a Puerto Rico l'any 1946, antic dirigent de les «Forces Armades d'Alliberament Nacional de Puerto Rico» (FALN) i empresonat als EUA des de 1981. En aquest any va ser detingut i sentenciat a 55 anys de presó per conspiració sediciosa, robatori amb violència i transport d'armes entre estats pel govern dels Estats Units d'Amèrica. Posteriorment, en 1988, va rebre una pena addicional de 15 anys per un suposat intent de fugida de la presó, amb la qual cosa la seva condemna total arribava als de 70 anys. El 1999, Bill Clinton va commutar les sentències d'onze dels acusats en aquest cas de les FALN, després que complissin entre 16 i 20 anys de presó, en considerar que les sentències eren molt llargues. Però Óscar López, que mai ha estat acusat de tenir relació amb els atacs amb explosius i morts de les FALN, es va negar a acceptar-ho si no es feia extensiu també a altres presos empresonats per circumstàncies similars.

Als 8 anys, es van traslladar amb la seva família a Chicago, als Estats Units. En la seva joventut es va allistar en l'exèrcit nord-americà i va participar en la Guerra del Vietnam, en la qual va rebre l'Estrella de Bronze pel seu valor. Després de la guerra va tornar a Chicago i es va involucrar en la lluita pels drets dels porto-riquenys, participant en actes de desobediència civil i de militància pacífica. Posteriorment, el 1976, va passar a la clandestinitat formant part de les FALN.