Xenofòbia

Pintades xenòfobes contra el mural "Refugees Welcome" del CRAC de Rubí

Un mural a favor dels refugiats a Rubí va aparèixer empastifat amb una pintada aquest diumenge al matí. Al "Refugees Welcome" del mural de l'entitat, uns desconeguts hi van escriure un "not" per canviar-li el significat i les sigles "ISIS", amb la finalitat d'associar els refugiats i immigrants amb l'integrisme islàmic.



El mural a favor de l'acolliment dels refugiats va ser creat el març del 2016 i està a l'entrada del CRAC, el Centre Rubinenc d'Alternatives Culturals, un centre popular de Rubí que entre altres activitats va aportar els beneficis del quinto de Nadal a la campanya Rubí Acull. A la foto, s'hi pot observar també el mural lateral a favor de la consulta del 9-N.

En una piulada el col·lectiu Rubí Acull ha informat del fet i del caràcter racista de la pintada: "A #rubicity alguns ignorants embruten murals amb la seva estupidesa racista. Mentrestant a les fronteres de la UE refugiades moren de fred."