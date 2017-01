Expressar ira lliure i públicament sent una dona és un acte polític, així que encén eixos amplis i agafa el micro.

Per què necessitem la ira femenina en la música

[ Mortimer Tangana/ Troika (fotos per Tatú una imagen)/ Disaster Jacks (foto per Pere G. Ejby) / Heksa / Pottors Ta Clito / Sabotaje (foto per Dani Birdman) / Siega (foto per Pere G. Ejby) / Cnidari (foto per Ca Ra Gol) ]

“Em sentia enganyada i sabia des d'allò més profund del meu ser que la vida no era justa i que els xics ho tenien més fàcil que les xiques”, escriu Viv Albertine de The Slits sobre el seu primer període en les seues memòries Clothes Music Boys, “Una bola cremant d'ira i rebel·lia va començar a créixer dins meu. Això ha impulsat molt del meu treball.” I ella no està sola. Al llarg de dècades, les dones musiques i artistes han trobat diferents formes d'usar la seua ira per a alimentar la seua creativitat. Des de la pionera del punk Poly Styrene cridant sobre la seua identitat en 1978, passant per Kathleen Hanna en sostenidor portant les xiques a les primeres files dels concerts de Bikini Kill, a Nina Minaj's reclamant sense remordiments la feminitat negra auto-proclamant-se una monstrua i una reina; hem estat enfadades per molt de temps.



Johnny Rotten cantava “la ira és energia” en 1986, però què significa per a les intèrprets expressar ira avui? Hi ha bandes i artistes a tot arreu que empren les seues veus (i instruments) per a desafiar les expectatives de la feminitat i per a exigir que les seues veus siguen escoltades.



“Sentiments d'ira o sentiments negatius en general són extremadament importants quan estàs creant música,” diu Alice Go, guitarrista de Dream Wife, un trio Londres-Islàndic que fan, en les seues pròpies paraules pop del costat de la piscina amb un aperitiu. “Jo acostumava a tocar en sorolloses bandes de punk quan era adolescent. L'alliberament que suposa encendre l'ampli a tope i cridar les teues frustracions pel micro és apassionant. La ira té una manifestació musical particular que pot ser extremadament potent – i també completament alliberador.”



Expressar ira lliure i públicament sent una dona és un acte polític, inclús si de vegades és de forma inconscient. Mostrar-se obertament enfadada i desafiant i acceptar la ira com un sentiment alliberador, manté de peu a una dona en la contraposició què les seues emocions no són vàlides. Deixa anar l'angoixa la importància de sentir les teues emocions representades en música feta per dones. “Quan era adolescent, les bandes que tenien una cantant van ser molt importants per a mi”, “Escoltar una xica cantar sobre sentir-se d'alguna forma és reconfortant: està bé no estar bé, o està bé sentir-se com una estranya; no estàs sola. Xiques escoltant altres xiques sobre ser xiques deuria ser un fet en la producció de la indústria musical.”



Encara que està típicament connectada al punk, la expressió de la ira és encara una necessitat en la música. Les joves de hui en dia encara tenen moltes raons per a estar enfadades. La indústria de la música és encara portada majoritàriament per homes, i les dones en la mirada pública que són lo suficientment valentes per a parlar en contra dels seus presumptuosos assetjadors són forçades a estar en un contracte amb ell (com és el cas de Kesha amb Dr. Luke). En aquest sistema, la ira és productiva i creativa – i la música és un catalitzador. Amb música enfadada, crees un sentiment de comunitat que et diu que les dones poder treballar juntes i unides demanar ser escoltades.



El primer pas per al canvi és fer a l'status quo que es senta molest, a través d'actes revolucionaris de suport mutu. La importància de mantindre's unides dins de la indústria és algo que tant Dream Wife i The Tuts troben absolutament necessari ressaltar. “La nostra primera gira va ser amb Kate Nash,” diu Harriett Doventon, baixista de The Tuts, “Ella era com una germana gran. Érem tot xiques, va ser increïble com a primera experiència. La persona encarregada de la il·luminació era una dona també.”



Però és important recordar la interseccionalitat i la representació, la música alternativa pot ser de vegades poc inclusiva amb la gent de color. Bandes integrades per dones negres desafiant estereotips són criminalment subestimades, si no totalment invisibilitzades. En una entrevista recent amb gal-dem Steph Phillips de Big Joanie va fer un clar apunt sobre el seu espai a l'escena: “Nosaltres ens auto-etiquetem com una banda punk feminista negra perquè no hi havia una banda punk feminista negra. Hi havia dones negres en bandes, elles molt poc sovint s'identificaven com a feministes i inclús menys reconeixien la seua raça. Així doncs, jo supose que nosaltres sols volíem assegurar que en esta escena la gent estigués veient dones negres a l'escenari. Que sapigueren que no era una al·lucinació i que la nostra identitat està allà fora al front.” Ella també concloïa: “No puc pensar que sigues una dona i no ser política. No puc pensar que sigues una dona negra i no sigues política. El teu cos és una força política.”



The Tuts, una banda de punk de UK que està integrada per dones d'herència hindú, pakistanesa, britànica i caribenya saben d'això massa bé. “Sols la nostra existència és un missatge en sí mateix”, diu la cantant principal Nadia Javed, “El que nosaltres diguem, i el que representem. Quan una vegada em vaig vestir amb un vestit de la Índia a l'escenari, la gent es va tornar boja. No hi ha massa hindú-pakistaneses en la escena punk, però les que hi ha definitivament els encanta.”



Tot i la importància de les dones en la escena alternativa en general i el punk en concret, tant The Tuts com Dream Wife rebutgen els estàndards masculins que han dominat les dècades posteriors. “No necessitem una llista de validació, sols perquè siguem feministes no necessitem no ser femenines”, diu Javed de The Tuts, complementada per Isabella Popdpadec de Dream Wife: “Les coses sinònimes a ser una xica no són sinònimes amb ser dèbil.” La bateria de Tuts Bev Ishmael dóna el millor consell per a xiques que comencen en l'escena: “No hi ha una llista de verificació per a ser punk.”

“Encara que nosaltres escrivim sobre moltes coses, algunes de les millors cançons són cançons alliberadores, cançons escrites quan estàs enfadada,” diu Doventon, “És important que la gent sàpiga que la gent jove està enfadada per l'estat del seu país.

Però com assegures que les dones tenen una plataforma per a ser escoltades i estar enfadades si volen estar-ho? “Ser arrogant és al teu favor” diu Javed, “Si deixes que les teues ulleres s'aprofiten de tu, t'encobreixes a tu mateixa. Sigues objecte de la controvèrsia, digues coses, envia-ho a la merda... quan més persones parlen d'això, millor.” D'altra banda, també la qüestió de la representació no hauria de restringir-se a les bandes. “Les dones sovint han sigut esborrades de la història – eren súper famoses, sonaren a la ràdio, encapçalaren festivals, però ara no escoltes res sobre elles,” diu Doveton, “Elles no van fer el saló de la fama, però totes les bandes d'homes ho van fer i encara continuen tocant en eixos festivals. No volem ser esborrades, així que és important que ens fem nosaltres mateixa conegudes. Així que fes molts concerts i no et preocupes del que fa la resta.”



La experiència de una banda no-mixta està marcada per una doble moral: tindre l'expectativa de lluir impol·luta mentre et mostres 'acceptablement rebel' a l'escenari, havent de sonar molt més forta per a aconseguir la mateixa (o menys) atenció que els homes, haver d'escoltar contínuament coses sobre la teua edat o el teu atractiu; però també està marcada pel sentiment de col·lectiu que sols apareix amb l'esperança de canviar les coses. No és una única experiència d'una dona, i donar veu als teus sentiments i crear espais per a totes les dones per a que puguen expressar-se és un acte polític. Així que dóna suport al teu col·lectiu feminista local, escolta més bandes de dones i agafa un instrument o un micro si t'abelleix. Després de tot, la ira/la ràbia és energia.

