cas INIPRO

Per a la CUP de Tarragona, les declaracions declaracions de les dues darreres persones investigades confirmen la versió judicial fins al moment

Després de revisar les declaracions de les dues darreres persones investigades en el cas Inipro, Begoña Floría y Gustavo Cuadrado, la consellera de la CUP Laia Estrada lamenta «l'estratègia defensiva cap a l'alcalde compartida per la portaveu del govern i l'excap de gabinet, que posa de manifest la por vers la possibilitat que la màxima autoritat de la ciutat sigui jutjat, ja que això implicaria la seva dimissió».

La regidora anticapitalista creu que Begoña Floría «ha tirat pilotes fora» assegurant que no havia sentit a parlar de l'empresa Inipro fins el 2013. «És inversemblant que desconegués qui havia contractat Alejandro Caballero, Cecilia Mangini i Mario Burzuri, militants de les joventuts del PSC i destacats ciberactivistes», afirma Estrada, mentre feien tasques remunerades per a l'Ajuntament.

Respecte Gustavo Cuadrado, des de la CUP es pregunten com és possible que ningú sigui capaç de respondre el per què de la seva dimissió just després de la detenció d'Antonio Muñoz, l'exgerent de l'IMSST. En relació a la seva declaració, els independentistes, consideren poc creïble el conjunt de la declaració, especialment el fet que desconegués els vincles d'Inipro i Ricard Campàs (difunt directiu de l'empresa) amb el PSC.