CUP GIRONA

Pèlach: “Hem aconseguit millores en serveis funeraris, però queda pendent la municipalització”

La CUP-Crida per Girona ha anunciat la seva abstenció en la votació de la nova ordenança de serveis funeraris que es debatrà dilluns al Ple municipal. La formació ha reivindicat els avenços assolits en la nova normativa, en què ha participat activament, però la lamentat la negativa del govern d’implicar-se directament en la gestió del servei. Segons ha declarat la regidora Laia Pèlach “la nova ordenança permetrà millores, però per garantir un servei realment accessible queda pendent la municipalització”.

Entre les millores assolides destaquen la liberalització del servei; l’obligatorietat de posar el tanatori a disposició dels diferents operadors; deixar oberta la porta a la prestació directa del servei per part de l’Ajuntament; i garantir l’accés a tota la informació i referent a preus i serveis per part de la ciutadania, entre d’altres.

Per contra, la CUP-Crida per Girona ha lamentat que el govern desestimés algunes de les propostes que havien fet els cupaires, com ara crear una comissió municipal per fiscalitzar la gestió del servei; que el règim sancionador s’estableixi en funció de la capacitat econòmica dels operadors; o que els operadors puguin prestar només una part dels serveis funeraris per no afavorir exclusivament les grans empreses, entre d’altres.

Finalment, des del grup municipal han reclamat que a partir d’ara l’Ajuntament destini els recursos adequats per desplegar l’ordenança amb tota la seva potencialitat. També han demanat al govern, un cop més, que no descarti la municipalització del servei i que explori possibilitats com ara crear un servei mancomunat amb les poblacions veïnes que permeti, per exemple, la construcció d’un tanatori comarcal públic.

Un any de campanya pública

La campanya pública de la CUP-Crida per Girona per replantejar els serveis funeraris va començar el passat mes de febrer, quan el grup municipal va presentar una moció al plenari que va ser desestimada. Arran d’això, la mateixa CUP va impulsar una iniciativa ciutadana que va rebre l’aval de més de 2000 persones, fruit de la qual va iniciar-se el procés de redacció de la nova ordenança. Durant aquests mesos els cupaires han reclamat reiteradament una major transparència i participació en el procés d’elaboració de la normativa que es vota dilluns al ple, i van elaborar un informe donant compte de tot el procés.