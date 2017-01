referèndum

Pau Llonch treu les vergonyes a Xavi Domènech per Twitter

El diputat d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha rebutjat aquest matí en una entrevista a la Cadena SER que el partit polític que estan constituïnt pugui donar cobertura a un referèndum que no estigui acordat: "No sabem en què es diferenciaria un referèndum unilateral amb el 9-N, que no va tenir efectes jurídics ni polítics vinculants". Domènech ha defensat que l'única consulta possible és una que sigui pactada amb l'Estat, tot i que ha admés que "l'operació diàleg" del govern espanyol no porta enlloc. Que el portaveu oficiós dels 'Comuns' hagi limitat l'aposta pel referèndum a un pacte amb l'estat ha enervat el raper i militant de l'Esquerra Independentista Pau Llonch, que ha considerat la posició com a "la més lamentable fins ara" i ha qüestionat on s'ha decidit.

Torno a preguntar: la posició sobre el referèndum que ha defensat @XavierDomenechs avui (la més lamentable fins ara) on s'ha decidit? — [p llonch méndez] (@paullonch) 3 de enero de 2017

Pau Llonch no s'ha quedat aquí i ha recordat que no hi ha hagut cap debat, ponència o participació de cap "base" dins l'espai dels 'Comuns', encara que es va anunciar que es faria després de l'estiu.

Fa mesos van dir que tornant de l'estiu l'encararien. Seguim sense data, sense òrgans democràtics i pontificant per la TV en nom de... QUI? — [p llonch méndez] (@paullonch) 3 de enero de 2017

El cantant ha anat més enllà i ha dit que "el PSC els fot patades de democràcia interna", fet que ha valorat com a "penòs". Llonch ha explicat que l'únic espai on s'ha tractat com ha de ser el referèndum tan sols van parlar quatre persones.

En l'únic espai intern (INFORMAL) on han discutit això, van parlar 4. Ni un document. NI una ponència. Patxanga. Puntada de peu i palante. — [p llonch méndez] (@paullonch) 3 de enero de 2017

El sabadellenc ha seguit la cadena de tuits contraposant la democràcia interna dels 'Comuns' amb la de la CUP.

Doncs jo no sé què decidirà la CUP, el que sé és que ho valorarà fins el darrer militant, s'equivocarà o no, però per mi ja té més sentit. — [p llonch méndez] (@paullonch) 3 de enero de 2017

Finalment, Llonch ha recordat que ell és un "procomú" de l'Esquerra Independentista, però ha afegit que "No ets més 'dels de baix' per agafar un micro en una plaça i dir 'venim de la ciutadania'.