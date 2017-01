Parlem de la policia?

Em fa una mandra terrible escriure aquest article. No només per la desídia de fer-ho un dilluns al matí, sinó en gran part pel tema. Parlar de la policia en aquest país és com fer-ho del conflicte araboisraelià: sempre et trobaràs un intolerant posseïdor de la més absoluta de les veritats disposat a menysprear-te pel simple fet d'expressar el teu punt de vista. Així doncs, valgui l'entradeta per advertir als insultadors professionals que no cal que gastin saliva, aquest no serà un article «normal» sinó que em dedicaré bàsicament a enumerar una sèrie de fets de manera més o menys ordenada per rematar-ho amb una senzilla pregunta. A veure si així em deslliuro dels estirabots d'aquells que, carregats de presumpta neutralitat política, es dediquen a bordar en lloc d'argumentar.

Com sabeu fa tot just una setmana hi va haver a Barcelona una manifestació d'agents policials de diversos cossos: Mossos d'Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional espanyola. Malauradament l'agenda no em va permetre anar-hi, és per això que la foto que il·lustra aquest text no és d'aquella manifestació, sinó d'una marxa d'anys enrere que res tenia a veure amb la policia però que va acabar amb una exhibició d'agents de paisà. Repassant la crònica fotogràfica de la manifestació de dimarts, podem comprovar que no disten gaire, pel que fa l'estètica, dels policies que podeu veure més amunt. Malgrat tot sempre hi ha detalls, com que la setmana passada més d'un va manifestar-se amb la bandera espanyola, una bandera que com tothom sap, és neutral i apolítica, sobre tot quan està decorada amb el logotip de la Legión.

Al gra. El lema de l'acte era «per la dignitat policial, el respecte institucional, la garantia jurídica de les nostres funcions i per la nostra seguretat». El cartell de la manifestació, curiosament, estava complementat amb quatre imatges, dues d'elles fent referència explícita a una organització política, la CUP, escollida democràticament amb 385 regidors arreu dels Països Catalans i que compta amb 10 diputats al Parlament de Catalunya. Malgrat tot, van ser diverses les proclames en advertir que la manifestació no tenia «color polític». Suposo que per això s'esmentava la CUP fins a dues vegades al cartell, o que seguint la mateixa línia «neutral» la pancarta de la capçalera era en llengua no polititzada: és a dir, en castellà. Un cop les organitzacions convocants havien fet però èmfasi sobre la no politització de la marxa —tot i el cartell amb referències a la CUP— un portaveu del SAPOL de la Guàrdia Urbana s'encarregava d'arreglar-ho tot dient textualment que «aquesta no és una manifestació contra la CUP, que també». Per acabar-ho d'adobar, un altre sindicat, l'USPAC de Mossos d'Esquadra, havia penjat poc abans de la convocatòria, una imatge insultant i apologeta de la violència gratuïta, on es veia un agent de la Brimo dels Mossos d'Esquadra amb la porra a la mà i posició ofensiva al costat del lema «APAB. All Perroflautas Are Bastards». Hores més tard el mateix perfil de Twitter deia sense manies que la imatge polèmica «s'havia penjat per error».

Per acabar de fer-nos una idea de l'acte, cal dir que la marxa també va rebre el suport d'elements i organitzacions de l'extrema dreta com Plataforma per Catalunya, Vox, Legión Urbana o Somatemps, alguns dirigents de les quals fins i tot van ser presents a l'acte amb una pancarta pròpia. Sobre suports i la manca d'aquests, també és molt destacable que l'acte no va rebre l'empara del SAP-UGT, el sindicat majoritari de Mossos, argumentant que la manifestació havia pres formes «agressives i populistes» i que era «incoherent atacar una força política en concret» quan resulta que a l'acte es demana neutralitat. De fet, amb els números a la mà, es pot afirmar que la manifestació va ser un fracàs. El periodista Jesús Rodríguez s'encarregava de fer 4 números ràpids: 18.000 Mossos, 12.000 policies locals, 3.500 agents de la Guàrdia Civil i 2.500 de la policia espanyola i la marxa en prou feines va aconseguir aplegar poc més de 1000 persones. Afortunadament eren només els que eren, però la pregunta després d'aquest breu i telegràfic relat, és més que obligada: No serà que massa sovint el pitjor enemic de la policia acaba sent la mateixa policia?