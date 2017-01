Corrupció

Obertura de judici oral d'una peça del cas Mercuri

Manuel Bustos Garrido, Josep Miquel Duran Macho i Xavier Izquierdo Vilavella són acusats dels delictes de tràfic d’influències, prevaricació i de malversació de cabals públics

La Jutgessa del Jutjat d’Instrucció nº 1 de Sabadell que instrueix el sumari del cas mercuri, Beatriz Faura, ha emès la resolució judicial en la que dicta l’obertura de judici oral de la peça 30, que ha investigat la retirada d’unes multes. En el seu escrit la jutgessa disposa que es dirigeixi l’acció penal contra:

- Manuel Bustos Garrido, exalcalde de Sabadell, per dos delictes de tràfic d’influències comesos per una autoritat en concepte d’autor material i un delicte de prevaricació en concepte d’inductor.

- Josep Miquel Duran Macho, Intendent de la Policia municipal de Sabadell, per dos delictes de tràfic d’influències comesos per funcionari públic com autor material, per un delicte de malversació de cabals públics com autor material, per un delicte de falsedat documental i per un delicte de prevaricació administrativa.

- Xavier Izquierdo Vilavella, ex director de l’Àrea d’Espai públic de l’Ajuntament de Sabadell, per un delicte de malversació de cabals públics en qualitat de còmplice. El judici i la sentència correspondrà a l’Audiència Provincial de Barcelona.

En la mateixa resolució la Jutgessa requereix cautelarment als acusats fer efectives en el termini de 24 hores les fiances següents:

- Un import de 533,33 euros de manera solidaria a Manuel Bustos i Josep Miquel Duran.

- Un import de 178 euros a Josep Miquel Duran i a Xavier Izquierdo.

Aquesta resolució judicial ha estat emesa després que la Jutgessa donés per finalitzades les diligències prèvies d’aquesta peça i que la Secció 3a de l’Audiència Provincial de Barcelona desestimés el recurs d’apel·lació interposat per les defenses dels acusats i confirmés la resolució

de la Jutgessa.

Pels delicte abans esmentat tan el Ministeri Fiscal com l’acusació popular, exercida per la Plataforma SBDLC, s’han sol·licitat la imposició de les penes següents:

- A Manuel Bustos Garrido: 2 anys de presó amb inhabilitació especial per l’exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de condemna. Una multa de 400 euros i 6 anys d’inhabilitació especial per l’exercici d’ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica i estatal, sigui per designació o per oposició pública per a cadascun dels dos delictes de tràfic d’influències.

- A Josep Miquel Duran Macho: 2 anys de presó amb inhabilitació especial per l’exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de condemna. Una multa de 400 euros i 6 anys d’inhabilitació especial per l’exercici d’ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica i estatal, sigui per designació o per oposició pública pel delicte de tràfic d’influències.

Una multa a raó de 12 euros diaris durant 10 mesos i dos anys de suspensió d’ocupació o càrrec públic pel delicte de malversació de cabals públics. 4 anys i 6 mesos de presó amb inhabilitació especial per l’exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de condemna. Una multa a raó de 12 euros diaris durant 12 mesos. 4 anys d’inhabilitació especial per l’exercici d’ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica i estatal, sigui per designació o per oposició pública pel delicte de falsedat

documental.

9 anys d’inhabilitació especial per l’exercici d’ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica i estatal, sigui per designació o per oposició pública pel delicte de prevaricació administrativa.

- A Xavier Izquierdo Vilavella: una multa a raó de 12 euros diaris durant 5 mesos i 5 mesos de suspensió d’ocupació o càrrec públic pel delicte de malversació de cabals públics.

Es sol·licita també imposar en concepte de responsabilitat civil a l’acusat Josep Miquel Duran, com actor principal, i a Xavier Izquierdo, de manera subsidiària, una indemnització a l’Ajuntament de Sabadell per l’import de 133,50 euros, per a restituir el diner desviat de titularitat de la Policia Municipal de Sabadell. Així com a l’acusat Josep Miquel Duran l’obligació d’indemnitzar a l’Agència Tributària de Sabadell la quantitat de 200 euros en concepte de multa

indegudament anul·lada i no satisfeta.

Dictada la resolució de judici oral i trasllada a les parts, únicament resta que l’Audiència Provincial de Barcelona fixi la data de judici, segons indica la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció