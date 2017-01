Història

New York Times sobre Catalunya el 1854: "Aquest poble coneix els seus drets i els tindrà"

El bloc Indigents a dojo: desmuntant la caverna ha publicat una entrada aquest 1 de gener amb una imatge del diari nord-americà New York Daily Times del dilluns 4 de setembre de 1854, en què apareixen algunes informació interessant sobre la percepció i coneixements que es tenien sobre Catalunya i la Nació catalana des de fora; una de les afirmacions d'aquest article del segle XIX és quasi profètica: "[...] Aquest poble coneix els seus drets i els tindrà", o "[...] Hi ha una Província a Espanya la qual, en tot moment, ha mostrat un esperit d'independència. Aquesta Província és "Catalunya".

L'autor del bloc recupera aquesta joia de l'hemeroteca, que va ser difosa a la xarxa cap a l'any 2014, per contrarestar el discurs visceral de l'espanyolisme, segons el qual als Països Catalans s'adoctrina els alumnes i la població amb preceptes polítics, patriòtics o històrics.

"Esperem que aquests governants i periodistes castellans d'avui en dia, siguin capaços de reconèixer que l'any 1854, no existien ni TV3, una de les televisions europees més plurals, ni l'èxit reconegut internacionalment de la immersió lingüística, ni l'escola catalana, com per acusar-les d'adoctrinament. Simplement a finals del S. XIX hi havia un poble català, de Salses a Guardamar encara, que no oblidava la brutal invasió castellana, la conquesta militar i llur intent d'extermini sostingut fins avui en dia; un poble que s'organitzava com a societat civil, lliure i republicana, i es protegia a través de trametre's, els uns als altres, la pròpia història, la informació sobre els drets que tenien com a poble i les aspiracions democràtiques de llibertat."

Tal i com destaca l'autor del bloc, el New York Times del dilluns 4 de setembre de 1854 [imatge amb destacat], poc abans de la celebració de la Diada doncs, publicava que:

[...] Hi ha una Província a Espanya la qual, en tot moment, ha mostrat un esperit d'independència. Aquesta Província és "Catalunya".

[...] Aquest poble coneix els seus drets i els tindrà

[...] S'ensenyen els uns als altres i propaguen entre ells les noves idees de llibertat ...

[...] ... són secundades per nombroses personalitats de la veritable "Democràcia".

[...] Els catalans són ultra liberals, demòcrates i són republicans.

[... ] Quan Espanya estableixi una república, volen seguir l'exemple, si no seran independents.