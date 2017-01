música

"Misteris de sa vida" es presenta a Palma

Misteris de sa vida és el nou disc del duet mallorquí Donallop. Gravat als estudis de Paco Loco, l’experiència de posar-se a les mans d’aquest mític productor asturià els ha donat les ales per assolir una gran llibertat creativa. Així doncs, les seves melodies s’embolcallen per primera vegada d’una banda (baix, bateria, teclats) per expandir la sonoritat del duet sempre conservant la intimitat i la intensitat de les seves harmonies vocals. Una nova passa estilística que també ve acompanyada d’una gran passa vital pel grup, el seu trasllat a Catalunya. Ara els sintetizadors també agafen protagonisme, permetent al duet jugar amb les intensitats i els matisos de cada cançó.

Les primera de les presentacions oficials del disc tindrà lloc aquest dissabte dia 28 de gener a les 20h a l’Auditórium de Palma (Sala Mozart).