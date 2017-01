Història

Missatge d'any nou als Països Catalans, 1967

Ahir es va difondre per via correu electònic un document acompanyat del missatge "Us enviem reproduït el MISSATGE D'ANY NOU 1967 que fa 50 anys van fer circular “massivament” pel País grups resistents, entre els quals, els autors autoanomenats “franc-tiradors” , activistes no inscrits a cap filiació política però plenament dedicats a la lluita per l’alliberament nacional participants en moltes campanyes i portant a terme accions prou reeixides com aquesta que fins i tot se’n va fer ressò els jerarques del règim."

Es tracta d'un missatge patriòtic, amb el títol "Missatge d'any nou als Països Catalans, 1967" que demana una actitud de resistència cultural i política arreu dels Països Catalans "de Salses a Guardamar", i que recorda que "la catalanitat no s'acaba a l'Ebre."

Entre les "actituds positives" que es recomanen apareixen la reivindicació de la militància lingüística: parlar en català, consumir llibres i premsa en català, adreçar-se en català als immigrants, reconèixer i defensar les variants del catlaà, participar en activitats populars catalanes, etc.

"Bandejar les actituds negatives", el llenguatge de la resistència



Entre un conjunt de recomanacions, el text reclama una actitud de resistència i dignitat (recordem que eren els anys de la dictadura) davant el "no t'emboliquis", l'actitud d'inhibició i por que "no és res més que una disfressa de covardia, una inhibició de les nostres obligacions cíviques."

En aquest sentit, un conjunt de consells apunten a la correcció política dels termes: per una banda es refusa el terme "xarnego" i d'altres semblants "perquè poden ofendre un home que ha vingut a casa nostra a trobar-hi un país i una vida" i creen dificultats en la integració dels nouvinguts.

També es recorda que els termes "forces d'ocupació" i "exèrcit d'ocupació" per referir-se a l'exèrcit, funcionaris i policies responsables del "genocidi mental i cultural que patim i la conculcació dels nostres drets més legítims d'homes lliures."

El text recomana una correcció del llenguatge adaptat a l'etapa de resistència i evolució del moviment nacionalista català: per això demana superar els termes "catalanista", "de la ceba", i també "separatista", per ser emprats pel poder de la dictadura. I es recomana no caure en el parany de nomenclatura del règim, que va monopolitzar del terme "nacional" per referir-se al marc espanyol.

El text es clou amb el missatge:

"A partir de 1967, Unió íntima d'esforços i idees amb un sol objectiu: alliberar les terres catalanes de l'opressió social i política i aconseguir un autèntic clima de justícia i llibertat, pedra de toc de la veritable represa de la consciència nacional."