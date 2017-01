Topònims

Maó esdevé "Mayón" a Antena3

Ni #ÉsMaó, ni invents secessionistes per dur la contrària, Antena 3 Televisió ha trobat la fórmula per denominar la capital menorquina: Mayón. Si més no, així és com ha sortit anomenada Maó, aquest dijous matí a l'informació meteorològica, segons informa dBalears

Concretament a la gràfica que mostra les temperatures mínimes registrades la matinada de dijous, qualcú ha tengut un lapsus i ha batiat la ciutat més oriental del País com a 'Mayón'.