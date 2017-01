Les lluites d'avui homenatgen les lluites d'Aurora Picornell i les roges del Molinar

Més de 200 persones han acudit aquest dimecres 4 de gener a l'homenatge a Aurora Picornell i les roges del Molinar. L'acte, organitzat pel Grup Blanquerna i Es Molinar en moviment, s'ha celebrat al Teatre del Mar. Enguany es commemora el 80 aniversari de l'assassinat d'aquestes dones a mans dels feixistes.

L'acte ha començat amb un recordatori a l'activista del Molinar Domingo Morales, traspassat ara fa mig any, i als càrrecs electes de Catalunya Joan Coma, Carme Forcadell i Montse Venturós, tots encausats 'per defensar la democràcia'. Hi han intervingut Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, que ha volgut recordar totes les dones mallorquines vexades i assassinades pels franquistes. També ha parlat Neus Truyol, portaveu de l'Ajuntament de Palma, que s'ha compromès a enderrocar el monòlit de la Feixina. Per la seva banda, la batlessa de Badalona, Dolors Sabater, ha insistit en què cal combatre 'un feixisme que va en augment'. Finalment, la portaveu de la plataforma Salvem es Molinar, Toñi Fernández, ha posat el Molinar com a exemple de barri lluitador tot recordant Aurora i les roges. El cantautor de Torrent Pau Alabajos ha interpretat diverses cançons compromeses a la vegada que ha fet un petit repàs de diverses lluites i moviments del País Valencià.

A l'acte, hi han assistit activistes destacats d'arreu de l'illa de sensibilitats molt diverses dins l'esquerra transformadora i els moviments socials. També hi han assistit el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i la consellera de Cultura del Govern de les illes Balears, Ruth Mateu.