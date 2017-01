LLengua

La Plataforma per la Llengua i FGC presenten una campanya per aprendre català durant el viatge en tren

La Plataforma per la Llengua i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) presenten avui, a les 12 del migdia, a l’estació de Plaça Espanya de FGC, "El Tren de la llengua", un programa per crear parelles lingüístiques als trens d'FGC perquè els viatgers aprofitin l’estona del trajecte per fer d’aprenents i d’ensenyants de català. L'acte comptarà amb la participació de Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat i Mireia Plana, vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua.

Aquesta iniciativa vol promoure l'aprenentatge del català de manera informal i en un moment quotidià del dia com és el trajecte en tren. En el programa també hi col·labora Areas amb els seus establiments Café Café a les estacions.

Durant la presentació els mitjans podran prendre imatges d'una conversa entre un voluntari ensenyant i un aprenent que es farà en un tren d'FGC.